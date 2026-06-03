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Ракети на 900 км: Чмут заінтригував заявою про українську балістику, що є на озброєнні
Чмут розповів про українську балістичну зброю, яка здатна дістати далеко за фронт.
Україна вже застосовує свою балістичну зброю. Йдеться про ракети дальністю 800–900 кілометрів.
Про це заявив голова благодійного фонду «Повернись живим» є Тарас Чмут в коментарі «Новини.LIVE«.
З його слів, ця балістика була в бойових умовах. Втім, утримався від уточнень щодо результативності завданих ракетних ударів, бо належить до компетенції офіційних структур.
«Ракета летить туди, куди їй вказали летіти. Не я маю говорити, чи успішно, чи ні (було застосовано балістику — Ред.). Якщо запитання звучить: „Чи застосовувала Україна українську балістику по Російській Федерації — як ворогу?“. То, так. Застосовувала. І про це були офіційні повідомлення посадових осіб», — наголосив Чмут.
Він зауважив, що в Україні триває розробка балістичних ракет як державними, так і приватними підприємствами. Втім, навідміну від виробництва безпілотників, не є масовим. Зокрема, через складність технологій.
Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна працює над створенням власної балістичної зброї та систем протидії балістичним загрозам. Втім, з його слівЮ цьому чинить опір — і це не лише Росія. Йдеться про «міжнародних гравців», які конкурують.
Крім того, співвласник української компанії Fire Point Денис Штілерман заявляв, що українська балістика долітатиме до Москви. Ракети FP-7 та FP-9 з дальністю до 850 км будуть загрожувати масованими ударами по столиці РФ уже влітку цього року.