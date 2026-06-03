Ракети на 900 км: Чмут заінтригував заявою про українську балістику, що є на озброєнні

Ракетний удар. / © Associated Press

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Україна вже застосовує свою балістичну зброю. Йдеться про ракети дальністю 800–900 кілометрів.

Про це заявив голова благодійного фонду «Повернись живим» є Тарас Чмут в коментарі «Новини.LIVE«.

З його слів, ця балістика була в бойових умовах. Втім, утримався від уточнень щодо результативності завданих ракетних ударів, бо належить до компетенції офіційних структур.

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«Ракета летить туди, куди їй вказали летіти. Не я маю говорити, чи успішно, чи ні (було застосовано балістику — Ред.). Якщо запитання звучить: „Чи застосовувала Україна українську балістику по Російській Федерації — як ворогу?“. То, так. Застосовувала. І про це були офіційні повідомлення посадових осіб», — наголосив Чмут.

Він зауважив, що в Україні триває розробка балістичних ракет як державними, так і приватними підприємствами. Втім, навідміну від виробництва безпілотників, не є масовим. Зокрема, через складність технологій.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна працює над створенням власної балістичної зброї та систем протидії балістичним загрозам. Втім, з його слівЮ цьому чинить опір — і це не лише Росія. Йдеться про «міжнародних гравців», які конкурують.

Крім того, співвласник української компанії Fire Point Денис Штілерман заявляв, що українська балістика долітатиме до Москви. Ракети FP-7 та FP-9 з дальністю до 850 км будуть загрожувати масованими ударами по столиці РФ уже влітку цього року.

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