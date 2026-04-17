Дмитро Кулеба / © Associated Press

Реклама

Україна входить у період критичного обмеження можливостей щодо перехоплення балістичних цілей. Найближчим часом дефіцит зенітних ракет до систем Patriot залишатиметься гострим, попри дипломатичні зусилля та обіцянки партнерів.

Про це повідомив ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Прогноз щодо постачання засобів ППО

За словами колишнього очільника МЗС, відверті заяви президента про кризову ситуацію з озброєнням є серйозним сигналом для суспільства. Кулеба зазначив, що розраховувати на швидке вирішення проблеми не варто, оскільки передача дефіцитних ракет затягнеться у часі.

Реклама

«Ми маємо просто змиритися, що наші можливості перехоплювати балістичні ракети Росії найближчим часом будуть критично малими… Я впевнений, що всі великі оголошення про постачання ракет будуть розтягнуті в часі на надзвичайно довгий період», — підкреслив дипломат.

Водночас він зауважив, що ситуація з іншими компонентами протиповітряної оборони є більш стабільною завдяки вітчизняним розробкам та регулярним поставкам систем інших типів.

Ризики для енергосистеми влітку та взимку

Кулеба висловив припущення, що Росія навмисно не використовує максимальну кількість балістики зараз, вичікуючи пікових навантажень на українську енергомережу. За його словами, головна небезпека припадає на періоди екстремальних температур.

«Я можу зробити припущення, що вони просто приберігають цю ескалацію балістичних ударів на розпал літа і на розпал зими. Чому? Тому що це два моменти, коли наша енергетична система буде в стані найвищої вразливості», — наголосив Кулеба.

Реклама

Він пояснив, що літня спека до +40°C створює таке ж навантаження на систему, як і морози -15°C взимку. Саме в ці моменти енергосистема стає найбільш вразливою до атак, спрямованих на її повне руйнування.

Попри складні прогнози, Кулеба додав, що українське керівництво та дипломати продовжують працювати над пошуком рішень. Проте він закликав готуватися до того, що нинішнє літо та майбутня зима будуть складними через дефіцит засобів захисту від балістичного озброєння.

Нагадаємо, Сибіга попередив про нову тактику ударів Росії по Україні — 400 БпЛА та ракети сім разів на місяць. За його словами, агресор має намір використовувати комбіновану тактику з одночасним залученням сотень безпілотників та десятків ракет.

За словами представника Повітряних сил, зараз питання в ракетах до систем Patriot дуже серйозне.

Реклама

Також президент Володимир Зеленський заявив, що наразі США зосередили свою увагу на війні в Ірані. Це вже позначилося на Україні.