Ракети, Starlink та ранні оповіщення про удари: Зеленський розкрив деталі розмови з Рубіо на тлі скандалу з Трампом

Переговори Зеленського і Рубіо / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський провів предметні переговори з державним секретарем США Марко Рубіо. За його словами, сторони детально обговорили ключові дипломатичні та безпекові питання.

Про це Зеленський повідомив зранку 20 жовтня.

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Зеленський провів розмову з Марко Рубіо: про що домовилися

За словами українського лідера, діалог зосередився на трьох критично важливих напрямах. Передусім йшлося про постачання ракет-перехоплювачів для систем ППО, здатних збивати балістичні цілі та захищати цивільне населення.

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Другим вагомим блоком переговорів стало забезпечення системи раннього сповіщення про потенційні удари балістикою з боку Росії. Крім того, співрозмовники порушили питання відновлення повноцінної роботи зв’язку через сервіси Starlink та Starshield.

«Звісно, все це на фоні наших дипломатичних зусиль, щоб закінчити цю жахливу війну і постійні вбивства людей. Домовились, що невдовзі сконтактуємо знову для апдейту», — додав президент.

Зеленський подякував Марко Рубіо за конструктивну розмову, а також усім у США, хто підтримує справедливі підходи.

«Зеленський не прагне завершити війну»: заява Трампа

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у мережі Truth Social зробив низку гострих заяв, пояснивши свою стриманість щодо нових заходів проти Москви бажанням не відштовхнути Росію від столу переговорів. Він заявив, що підписання певних документів зараз могло б завадити процесу, і він зробить це згодом на свій розсуд, а також зазначив, що РФ майже не підтримує Іран.

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Водночас Трамп різко розкритикував Володимира Зеленського, звинувативши його у відсутності прагнення завершити війну. На думку американського президента, Україна завдає ударів по російських НПЗ, шкодячи світовому ринку дизельного пального, зокрема й у США. Трамп також додав, що Зеленський отримує значні кошти від Європи та раніше від Джо Байдена, хоча міг укласти вигіднішу угоду ще два роки тому.

Наостанок лідер США заявив про значні руйнування України, втрату територій, виснаження населення та нібито втрату виходу до морів та океанів.

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