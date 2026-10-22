Обстріл України 22 жовтня

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У ніч проти 22 жовтня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну, застосувавши ракети різних типів та сотні ударних безпілотників. Під ворожим вогнем опинилися Київ, Харків, Вінниця, Кременчук, Одеса, Суми, Кропивницький, Запоріжжя та Житомирщина.

Унаслідок обстрілів загинули люди, є поранені, серед яких діти, пошкоджено житлові будинки, енергетичні об’єкти, підприємства та транспортну інфраструктуру. У столиці атака також спричинила значні перебої в роботі метро та ускладнила рух транспорту.

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Масована атака РФ на Україну 22 жовтня: реакція президента

Президент України Володимир Зеленський відреагував на чергову жорстоку атаку росіян.

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«Три хвилі балістичних ударів випустили російські „гуманісти“ по Києву з вечора. Застосували 21 ракету. На жаль, у місті значна кількість влучань і пошкоджень: звичайні будинки, енергетика, інфраструктура одного з вокзалів та метро, торговельні центри, підприємства. Серед пошкоджених обʼєктів навіть монастир», — пише президент.

Він додав, що на місцях влучань всюди працюють екстрені служби. За сьогоднішню ніч 12 українських областей були під ударом РФ. У Києві повідомляється про 34 поранених, серед яких п’ятеро дітей. Наразі відомо про 2 загиблих.

«Фактично одразу після чергових переговорів Росія завдала показового удару. Це означає, що немає справжніх змін в її ставленні до всього, що відбувається. Важливо і надалі намагатися знайти правильні рішення, щоб закінчити цю війну».

Зеленський закликав до реального тиску на РФ, посилення ППО України та швидкого постачання ракет для збиття.

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Під час нічної атаки Росії не вдалося збити ракети

У ніч проти 22 жовтня українські сили ППО нейтралізували 181 ворожий безпілотник під час чергової масованої атаки. Повітряний напад розпочався напередодні увечері, близько 18:00, і тривав упродовж усієї ночі, пишуть у Повітряних силах.

Росіяни застосували ракети «Іскандер-М», «С-400», «Циркон» та «Онікс», збити які не вдалося. Також ворог випустив 210 ударних і дронів-імітаторів. Запуски здійснювалися з російських пунктів Орел, Міллерово, Курськ, Шаталове й Приморсько-Ахтарськ, а також з окупованих територій — Донецька та Гвардійського.

Головним напрямком ворожого удару цього разу став Київ.

Ракетний удар РФ по Києву 22 жовтня: наслідки

Нагадаємо, у ніч проти 22 жовтня росіяни завдали масованого удару балістичними ракетами та безпілотниками по шести районах Києва. Внаслідок атаки виникли численні пожежі та сильні руйнування цивільної та транспортної інфраструктури. За останніми даними, одна людина загинула, а ще 24 особи дістали поранення, серед яких семеро дітей.

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Найбільших руйнувань зазнав Дніпровський район, зокрема Русанівські сади, де пошкоджено й повністю зруйновано приватні будинки — саме тут у лікарні від тяжких травм помер чоловік. В Оболонському районі через обстріл палали нежитлові будівлі та торговельні центри, зокрема гіпермаркет «Епіцентр» на Почайній. У Дарницькому районі влучання ракети зафіксовано на території нежитлової забудови.

У Печерському районі ворог пошкодив будівлю станції швидкої медичної допомоги та шість її автомобілів, а також зафіксовано падіння уламків біля монастиря. Крім того, збитки спричинено об’єктам у Святошинському — палав ресторанний комплекс — та в Голосіївському районі столиці.

Через російську атаку 22 жовтня у Києві стався транспортний колапс. Рух автомобілів Південним мостом у напрямку з правого на лівий берег тимчасово перекрили, оскільки ворожа атака пошкодила частину інфраструктури метрополітену, що розташована на переправі.

У зв’язку з руйнуваннями рух поїздів зеленою лінією метро розірвано на дві окремі ділянки: «Сирець» — «Видубичі» та «Осокорки» — «Червоний хутір». Дільниця між станціями «Видубичі» та «Осокорки» тимчасово не працює, а станцію «Славутич» не обслуговують. Перевезення здійснюють рухомим складом, що залишився на ніч у тунелях, через що інтервали між потягами суттєво зросли.

Обмеження роботи метро спричинили величезні затори та черги на зупинках громадського транспорту. Аби частково зменшити навантаження, КМДА посилила автобусні маршрути № 22 та № 91. На тлі транспортних проблем у столиці також стрімко зросли ціни на послуги таксі — поїздка з Осокорків до центру міста сягає понад 1300 гривень.

Росіяни атакували Харків: подробиці

Зранку 22 жовтня росіяни завдали повторних ударів реактивними «Шахедами» по кількох районах Харкова. У Холодногірському районі ворожий дрон влучив у парковку, внаслідок чого спалахнула пожежа та загорілися автомобілі.

Також окупанти атакували Основʼянський район, де зафіксовано влучання у дев’ятий поверх офісної будівлі, прилеглої до житлових будинків, а наслідки ще одного удару по центру міста уточнюються.

Крім того, під час нічної атаки ворожий реактивний дрон ударив по приватному сектору в Слобідському районі. Там загорілася господарська споруда та зазнали пошкоджень кілька приватних будинків. На місцях влучань працювали підрозділи ДСНС та міські служби, за попередніми даними — минулося без постраждалих.

За минулу добу росіяни завдали ударів по Харкову та 11 населених пунктах області. Внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула, а ще 15 осіб дістали поранення або зазнали гострої реакції на стрес, зокрема, троє дітей.

Зокрема, у селі Лиманівка Лозівської громади загинула 42-річна жінка, поранено 13-річного хлопчика, а ще вісім людей, серед яких 10-річна дитина, зазнали психологічної травми. Поранень також зазнали жителі Дергачів, селища Високий, Пісків-Радьківських, Слатиного та Ізюма. Про це пише очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Для атак по регіону загарбники застосували дві ракети, чотири БпЛА «Молнія», п’ять FPV-дронів та 120 безпілотників інших типів. У Харкові під удар БпЛА потрапили Основ’янський, Шевченківський і Слобідський райони, де пошкоджено багатоквартирний та приватний будинки, магазин, чотири автомобілі й електромережі. Пошкодження цивільної інфраструктури, приватних будинків та АЗС зафіксовано також у Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Лозівському районах.

РФ атакувала енергетику у Вінниці: наслідки ночі

У ніч проти 22 жовтня російська армія завдала масованого удару по Вінницькій області, атакувавши об’єкти енергетичної та промислової інфраструктури, а також приватні домоволодіння. За словами очільниці обласної військової адміністрації Наталі Заболотної, внаслідок влучань ніхто з мешканців регіону не постраждав.

Через пошкодження енергооб’єктів у деяких районах Вінниці, Козятина, Хмільника та Літина виникли проблеми з електропостачанням і тимчасово зникало світло. Наразі рятувальні служби та енергетики працюють над ліквідацією наслідків атаки та відновленням живлення.

Росія жорстоко атакувала Кременчук 22 жовтня

22 жовтня російські війська завдали ударів безпілотниками по Полтавській області, поціливши у цивільну та критичну інфраструктуру Кременчука та Кременчуцького району. Як повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, ворожий дрон атакував будівлю приватної телерадіокомпанії у Кременчуці, внаслідок чого на місці виникла пожежа.

Крім того, ще один ударний дрон влучив по об’єкту енергетичної інфраструктури на території Кременчуцького району. За попередньою інформацією, внаслідок обох ворожих атак люди не постраждали.

Ворог атакував Одещину: наслідки

Вночі росіяни завдали чергового удару по Одещині, спрямувавши атаку на цивільну інфраструктуру. За інформацією очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, під ворожим обстрілом опинилося місцеве підприємство, яке займається виробництвом продуктів.

Внаслідок влучання на території об’єкта спалахнула сильна пожежа, яка майже повністю знищила адміністративну будівлю. Наразі рятувальники вже ліквідували загоряння. За попередніми даними — ніхто з людей не постраждав.

Росіяни атакували Сумщину: наслідки жорстокого удару

У Сумах ворог атакував цивільний транспорт за допомогою FPV-дрона, пишуть у ДСНС. Внаслідок влучання дрона в авто спалахнула пожежа, а також зазнали пошкоджень інші транспортні засоби, розташовані поруч.

Вибухова хвиля повибивала вікна у сусідньому п’ятиповерховому житловому будинку. Попри складну безпекову ситуацію та постійну загрозу повторних обстрілів, рятувальники ДСНС оперативно ліквідували загоряння. За попередньою інформацією, внаслідок атаки травмувалася одна людина.

Атака на Кропивницький 22 жовтня: наслідки

Учора ввечері росіяни завдали удару по Кропивницькому району Кіровоградщини, внаслідок чого загорілися складські приміщення. Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу, хоча її гасіння ускладнювалося значною площею охопленої вогнем території та загрозою повторних ворожих ударів.

За попередніми даними ДСНС, внаслідок атаки ніхто не загинув і не травмувався. Ліквідація наслідків обстрілу триває, співробітники служби продовжують працювати на місці події.

Росіяни безжально атакують Запоріжжя

Внаслідок чергових російських обстрілів Запоріжжя та Запорізького району загинули троє людей, і ще троє дістали поранення. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, протягом всієї минулої доби окупаційні війська завдали загалом 862 удари по 48 населених пунктах регіону, застосувавши широкий спектр озброєнь.

Зокрема, окупанти здійснили 28 авіаційних ударів, спрямувавши їх на Комишуваху, Кушугум, Запорожець, Григорівське, Одарівку, Таврійське, Долинку, Лісне, Гуляйпільське, Рівне, Новорозівку, Васинівку, Василівське, Вільнянку, Новосолошине, Жовту Кручу, Ясну Поляну та Преображенку.

Місцева влада та екстрені служби вже отримали 90 повідомлень від мешканців про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об’єктів цивільної інфраструктури.

Удар по Житомиру 22 жовтня: подробиці

Росіяни продовжують атакувати Житомирську область, завдаючи ударів по цивільних та критичних об’єктах. Про це повідомив очільник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

За його словами, протягом минулої доби ворог здійснив декілька атак, застосувавши реактивні безпілотники. Під прицілом російських дронів знову опинилися об’єкти енергетичної інфраструктури та приватні домогосподарства місцевих.

Внаслідок ворожих влучань і падіння уламків пошкоджень зазнали вісім житлових будинків громадян. За попередніми даними, минулося без жертв і травмованих — інформація про загиблих або постраждалих наразі не надходила.

Атака дронів на Волинь: наслідки 22 жовтня

Минула доба на Волині знову минула під знаком підвищеної небезпеки. Ворог спрямував на регіон понад десять реактивних ударних безпілотників типу «Шахед». Основною ціллю російських дронів стали об’єкти критичної енергетичної інфраструктури, розташовані у Ковельському та Луцькому районах.

Удари вдалося відбити завдяки ППО. Травмованих та загиблих немає.Очільник Волинської обласної державної адміністрації Роман Романюк висловив подяку військовим і закликав місцевих жителів не нехтувати власною безпекою.

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