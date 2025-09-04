ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
490
1 хв

Ракети великої дальності для України: учасники "Коаліції охочих" ухвалили рішення

Рішення «Коаліції охочих» щодо постачання ракет є позитивним.

Катерина Сердюк
«Коаліція охочих»

«Коаліція охочих» / © Володимир Зеленський

Учасники «Коаліції охочих» ухвалили рішення щодо постачання ракет великої дальності Україні. Так, вони готові надати зброю.

Про це йдеться на сайті британського уряду.

Як зазначається, обговорюючи останні військові плани «Коаліції охочих», прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер наголосив, що група має непорушну відданість Україні за підтримки президента Трампа. Ба більше, тепер їм зрозуміло — потрібно піти ще далі, щоб чинити тиск на Путіна і той припинив бойові дії.

«Прем’єр-міністр також привітав оголошення партнерів з „Коаліції охочих“ про постачання Україні ракет далекого радіусу дії для подальшого посилення постачань країни», — зазначається у повідомленні.

Раніше стало відомо, що авіаційні ракети ERAM від США можуть почати надходити до України до кінця 2025 року. Наразі йдеться про 3350 одиниць.

Аспект щодо обмежень на використання ракет не уточнюється.

Сума пакету озброєння становить 825 мільйонів доларів, і передбачається постачання не лише ракет. Так, очікуються: контейнери для ракет, пускові пілони, запасні частини, витратні матеріали, програмне забезпечення для озброєння, обладнання для планування польотів, навчальні засоби, технічна документація, транспортне забезпечення, а також послуги з технічної та логістичної підтримки.

