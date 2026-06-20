Рахують поштучно: авіаексперт заявив про серйозну проблему в ЗСУ

Літак / © Командування Повітряних Сил ЗСУ

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Повітряні сили Збройних сил України зіштовхнулися з серйозним кадровим викликом. На тлі суттєвого розширення та оновлення авіаційного парку за рахунок західних поставок країні критично бракує кваліфікованих військових льотчиків. Наразі українських асів, здатних виконувати бойові завдання, доводиться рахувати поштучно.

Про це в ефірі Вечір.LIVE заявив авіаційний експерт Костянтин Криволап.

За словами експерта, специфіка військової авіації вимагає чіткого балансу між кількістю техніки в ангарах та кількістю підготовленого особового складу. Проте чинні нормативи під час ведення повномасштабних бойових дій суттєво відрізняються від умов мирного часу, що створює додаткове навантаження на людей.

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«Нам треба розуміти, що пілотів нам буде не вистачати, у нас суттєво зростає парк, і нам буде не вистачати. Тому що правильне співвідношення в мирний час, це на один літак розраховується десь коефіцієнт два з половиною пілоти. В воєнний час, скажімо, два, але все одно це велика кількість пілотів», — пояснив Криволап.

Перехід від радянського хламу до винищувачів НАТО

Фахівець нагадав, з якими ресурсами українська армія починала відбивати повномасштабне російське вторгнення. Основою оборони тоді була стара радянська техніка, яка з часом вичерпала свій експлуатаційний потенціал.

«І ті пілоти, які у нас були задіяні під час, на початку, це було фактично, у нас було близько 100-120 літаючих на крилі літаків МіГ-29, Су-27 і Су-24. Але вони там виходили з ладу, вони там закінчувалися ресурси, їх заміняли, почали з’являтися F-16, почали з’являтися „Міражі“. І зараз „Гріпени“, у нас доволі велика кількість пілотів навчається зараз на „Гріпенах“, — зазначив експерт.

Головна проблема полягає в тому, що Україна раніше стратегічно не розраховувала на настільки стрімкі темпи розширення чисельності Повітряних сил. Хоча ухвалені раніше довгострокові плани й передбачали наявність понад сотні іноземних бойових машин, реальність війни змусила діяти експромтом.

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«Тому у нас тут це рахується поштучно, в прямому сенсі цього слова. Тому що ми не були готові для того, щоб ми будемо так збільшувати кількість наших пілотів. Хоча по візії, яка була затверджена чи то у 2018, чи то у 2019 році, у нас повинно бути десь близько 120 літаків F-16», — резюмував Криволап.

Авіакатастрофа на Хмельниччині — останні новини

Нагадаємо, увечері 16 червня, близько 19:00, у Шепетівському районі Хмельницької області сталася авіакатастрофа. Під час виконання завдання розбився фронтовий бомбардувальник Су-24М 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка Повітряних Сил ЗСУ.

За словами очевидців, перед потужним вибухом було чути звук, схожий на проліт літака.

Унаслідок трагедії загинув екіпаж літака — льотчик майор Загорулько Богдан Григорович та штурман старший лейтенант Бабенко Богдан Олександрович.

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