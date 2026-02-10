Рахунки та майно ухилянтів під загрозою: як у Раді хочуть карати за неоновлення даних

Ухилянтам від мобілізації може загрожувати арешт рахунків і майна / © ТСН

У Верховній Раді обговорюють запровадження автоматичного арешту банківських рахунків та майна для осіб, які вчасно не оновили військово-облікові дані. Нардеп Руслан Горбенко пояснив, чому такий радикальний підхід є необхідним для роботи з мільйонами чоловіків у розшуку.

Про це член Комітету Верховної Ради з нацбезпеки, оборони та розвідки розповів у інтерв’ю виданню «Телеграф».

Горбенку поставили запитання щодо заяви міністра оборони Михайла Федорова про близько 2 млн людей, яких держава фактично не бачить і які перебувають у розшуку ТЦК, а також поцікавилися, які механізми роботи з ними можливі, окрім так званих вуличних методів.

У відповідь нардеп навів приклад із цивільного законодавства, наголосивши на можливості застосування автоматизованих фінансових обмежень.

Арешт рахунків та майна ухилянтів

«Зараз наводять такий приклад: якщо ви порушили правила дорожнього руху і не сплатили штраф, то заарештовуються банківські рахунки або ще щось заарештовується. Такий же принцип можна ввести автоматично: не оновили дані, і все що є по фінансовій системі заарештовується. Є пропозиції дуже крайні, щоб і якесь майно цих хлопців заарештовувалось«, — розповів політик.

Коментуючи доцільність таких заходів, він пояснив, що йдеться насамперед про осіб, які незаконно виїхали за кордон і вже продемонстрували своє ставлення до вимог держави.

«Чому майно? Ну, умовно, хлопець якимось чином опинився за кордоном, а у нього все заарештували. І казати, що йому вкрай необхідні ці українські картки і він зараз повернеться та буде оновлювати дані… Ну ми ж розуміємо, що він вже показав своє рішення щодо незаконного перетину кордону і залишив Україну (по своїх причинах, але точно з порушенням). З цих 2 мільйонів, якщо 70% ми знайдемо, то вже буде добре», — висловився Горбенко.

Які покарання за ухилення від мобілізації діють зараз?

За порушення правил військового обліку та ухилення від мобілізації в Україні передбачено суворі санкції. Адміністративні штрафи для громадян становлять від 17 до 25,5 тис. грн, а за повторне порушення — до 34 тис. грн. Штрафи можуть бути багаторазовими, а несплата веде до передавання справи держвиконавцю, який має право блокувати банківські рахунки та накладати арешт на майно (авто чи житло) для його подальшого продажу, якщо сума боргу перевищує 160 тис. грн.

Крім фінансових стягнень, порушників можуть оголосити в розшук для примусового доставлення до ТЦК, обмежити у праві керування авто через суд, заборонити переоформлення транспорту та зміну місця проживання. Також виникають проблеми з оформленням документів за кордоном, вступом до закладів вищої освіти та втратою права на бронювання.

Кримінальна відповідальність за систематичне ухилення від обліку (ст. 337 ККУ) передбачає виправні роботи або арешт до 6 місяців, а безпосередньо за ухилення від мобілізації (ст. 336 ККУ) загрожує ув’язнення на термін від 3 до 5 років.