"Рахунок — 20:0": "Мадяр" показав відео, як СБС вполювали кораблі РФ у Чорному морі

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Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді «Мадяр» заявив про початок чорноморського етапу операції «МоЛоЧКа». За його словами, протягом першої ночі операції було «впольовано» 20 суден «тіньового флоту» РФ.

Про це йдеться на його офіційній сторінці.

За словами «Мадяра», чорноморський кластер операції «МоЛоЧКа» стартував 15 липня, у День Української Державності.

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Командувач повідомив, що протягом першої ночі операції «впольовано» 20 суден у Чорному морі. Серед них, за його інформацією, 17 нафтових танкерів, два танкери-газовози та один буксир.

Як стверджує командувач СБС, від 6 до 15 липня в межах операції загалом зафіксовано ураження 136 одиниць російського «тіньового флоту».

Серед них:

116 суден — в Азовському морі у період від 6 до 14 липня;

20 суден — у Чорному морі 15 липня.

Дата публікації 11:57, 15.07.26 Кількість переглядів 11 Мадяр заявив про старт нової операції у Чорному морі: перші результати

Удари України по російських танкерах — останні новини

Нагадаємо, Сили безпілотних систем ЗСУ в межах операції «МоЛоЧКа» за 9 днів уразили 116 суден російського тіньового флоту. У ніч проти 14 липня знищено ще 11 об’єктів в Азовському морі: 5 танкерів, 5 суховантажів та 1 буксир. Це ускладнює логістику нафти для РФ та створює дефіцит пального у Криму.

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Також супутникові знімки підтвердили результати української атаки на російський «тіньовий флот» в Азовському морі. На оприлюднених кадрах видно щонайменше два уражені танкери поблизу Керченської протоки.

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