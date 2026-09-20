ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
972
Час на прочитання
1 хв

Рахунок за світло може виявитися пасткою: українців попередили про нову схему

Шахраї маскують фальшиві рахунки за електроенергію під повідомлення від Міненерго.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Шахрай (ілюстративне фото)

Шахрай (ілюстративне фото) / © ТСН

В Україні поширюється нова шахрайська схема з фальшивими рахунками за електроенергію. Зловмисники розсилають електронні листи та повідомлення в месенджерах, маскуючи їх під офіційні повідомлення від Міністерства енергетики.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Мета шахраїв — змусити людину перейти за посиланням на фішинговий сайт, ввести персональні або банківські дані чи завантажити шкідливі файли.

У результаті зловмисники можуть отримати доступ до акаунтів і банківських рахунків користувачів. Також існує ризик зараження пристрою шкідливим програмним забезпеченням.

У Міненерго наголошують, що міністерство не надсилає споживачам рахунки за електроенергію та не займається збором комунальних платежів.

Рахунки на оплату електроенергії виставляють лише постачальники, з якими споживач уклав відповідний договір.

Щоб не стати жертвою шахраїв, не варто переходити за посиланнями з підозрілих листів і повідомлень, вводити персональні чи банківські дані на невідомих сайтах. Інформацію про оплату електроенергії слід перевіряти лише через офіційні канали свого постачальника.

Раніше повідомлялося, що аферисти від імені СБУ звинувачують українців у державній зраді та вимагають гроші за «закриття справи». Щоб маніпуляція виглядала переконливо, злочинці надсилають у месенджери підроблені службові посвідчення, «витяги з реєстрів» чи інші фальшиві офіційні документи. Після створення стресової ситуації жертві пропонують «вирішити питання» — переказати кошти для закриття справи або уникнення кримінальної відповідальності.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie