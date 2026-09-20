Рахунок за світло може виявитися пасткою: українців попередили про нову схему

Шахрай (ілюстративне фото) / © ТСН

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В Україні поширюється нова шахрайська схема з фальшивими рахунками за електроенергію. Зловмисники розсилають електронні листи та повідомлення в месенджерах, маскуючи їх під офіційні повідомлення від Міністерства енергетики.

Про це повідомляє Національна поліція України.

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Мета шахраїв — змусити людину перейти за посиланням на фішинговий сайт, ввести персональні або банківські дані чи завантажити шкідливі файли.

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У результаті зловмисники можуть отримати доступ до акаунтів і банківських рахунків користувачів. Також існує ризик зараження пристрою шкідливим програмним забезпеченням.

У Міненерго наголошують, що міністерство не надсилає споживачам рахунки за електроенергію та не займається збором комунальних платежів.

Рахунки на оплату електроенергії виставляють лише постачальники, з якими споживач уклав відповідний договір.

Щоб не стати жертвою шахраїв, не варто переходити за посиланнями з підозрілих листів і повідомлень, вводити персональні чи банківські дані на невідомих сайтах. Інформацію про оплату електроенергії слід перевіряти лише через офіційні канали свого постачальника.

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Раніше повідомлялося, що аферисти від імені СБУ звинувачують українців у державній зраді та вимагають гроші за «закриття справи». Щоб маніпуляція виглядала переконливо, злочинці надсилають у месенджери підроблені службові посвідчення, «витяги з реєстрів» чи інші фальшиві офіційні документи. Після створення стресової ситуації жертві пропонують «вирішити питання» — переказати кошти для закриття справи або уникнення кримінальної відповідальності.

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