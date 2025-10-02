"Рахував кожний день": звільнений з полону український захисник розповів про найтяжчий біль

© Володимир Зеленський

Обмін полоненими, який відбувся 2 жовтня, для самих звільнених захисників став і радісним, і сумним водночас.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець опублікував коментар одного зі звільнений полонених.

«Я щасливий, але моє щастя засмучує те, що мої друзі залишилися там», — розповів скрізь сльози чоловік.

Обмін полоненими відбувся 2 жовтня 2025 року / © Дмитро Лубінець facebook

Він провів у ворожому полоні 3,5 роки, або 1267 днів.

Черговий обмін полоненими відбувся 2 жовтня 2025 року / © Дмитро Лубінець facebook

«3,5 роки. 1267 днів. Я рахував кожен день», — відповів він на запитання кореспондентки про час у полоні.

«Слухаєш ці слова — і відчуваєш біль у серці. Це не просто історія. Це частина життя. Це наша гірка реальність. З поверненням додому! Та попереду ще багато тих, хто чекає. Ми не зупинимося, доки кожен не повернеться додому — туди, де його люблять і з нетерпінням чекають», — своєю чергою запевнив омбудсмен.

Нагадаємо, у межах чергового обміну полоненими, що відбувся 2 жовтня, додому повертаються воїни ЗСУ, Нацгвардії, Державної прикордонної служби та цивільні. Особливістю цього повернення є те, що майже всі звільнені перебували у неволі з 2022 року.