"Раки будуть задоволені": російські окупанти намагалися висадити десант на берег Нікополя

Російські окупанти підірвалися на мінах, коли намагалися висадити десант у Нікополі.

На березі Нікополя вчора ввечері пролунали вибухи. Спрацювали міни, якими було заміноване узбережжя міста з боку Запорізької області.

Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

Вчора, 13 грудня, близько 20:00 на береговій лінії міста Нікополь Дніпропетровської області спрацювали міни загородження. Мешканці, які проживають поряд, чули серію вибухів.

"На питання про кількість постраждалих та хто саме потрапив на мінне поле - бійці відповіли, що мешканці міста не постраждали, але раки будуть задоволені. Друзі, заспокойтеся, будь ласка, берегова лінія району під контролем Сил оборони України. Все нормально, вже ніхто нікуди не пливе", - написав Євген Євтушенко.

Нагадаємо, що цієї ночі окупанти атакували дронами-камікадзе Україну. Баражуючі боєприпаси запустили з узбережжя Азовського моря.

Читайте також: