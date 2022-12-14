"Раки будуть задоволені": російські окупанти намагалися висадити десант на берег Нікополя

Російські окупанти підірвалися на мінах, коли намагалися висадити десант у Нікополі.
На березі Нікополя вчора ввечері пролунали вибухи. Спрацювали міни, якими було заміноване узбережжя міста з боку Запорізької області.
Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.
Вчора, 13 грудня, близько 20:00 на береговій лінії міста Нікополь Дніпропетровської області спрацювали міни загородження. Мешканці, які проживають поряд, чули серію вибухів.
"На питання про кількість постраждалих та хто саме потрапив на мінне поле - бійці відповіли, що мешканці міста не постраждали, але раки будуть задоволені. Друзі, заспокойтеся, будь ласка, берегова лінія району під контролем Сил оборони України. Все нормально, вже ніхто нікуди не пливе", - написав Євген Євтушенко.
Нагадаємо, що цієї ночі окупанти атакували дронами-камікадзе Україну. Баражуючі боєприпаси запустили з узбережжя Азовського моря.
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