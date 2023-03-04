Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ракова пухлина Байдена, президентка Європарламенту в Києві та військові навчання США: головні новини ночі 4 березня

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
746
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ракова пухлина Байдена, президентка Європарламенту в Києві та військові навчання США: головні новини ночі 4 березня

У Київ прибула президентка Європарламенту / Фото: twitter.com

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 4 березня:

  • До Києва прибула очільниця Європарламенту Роберта Мацола: подробиці Читати далі –>
  • Американського адвоката засудили довічно за вбивство дружини та сина Читати далі –> 
  • Байден переніс операцію з видалення ракової пухлини — Білий дім Читати далі –>
  • Силовики застосували сльозогінний газ і світлові гранати: у Греції посилилися протести Читати далі –>
  • Ракетний удар по будинку в Запоріжжі: кількість загиблих зросла Читати далі –>
  • США та Південна Корея проведуть найбільші військові навчання за останні 5 років - Голос Америки Читати далі –>

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
746
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація