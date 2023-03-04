Ракова пухлина Байдена, президентка Європарламенту в Києві та військові навчання США: головні новини ночі 4 березня

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Головні новини ночі 4 березня:
- До Києва прибула очільниця Європарламенту Роберта Мацола: подробиці Читати далі –>
- Американського адвоката засудили довічно за вбивство дружини та сина Читати далі –>
- Байден переніс операцію з видалення ракової пухлини — Білий дім Читати далі –>
- Силовики застосували сльозогінний газ і світлові гранати: у Греції посилилися протести Читати далі –>
- Ракетний удар по будинку в Запоріжжі: кількість загиблих зросла Читати далі –>
- США та Південна Корея проведуть найбільші військові навчання за останні 5 років - Голос Америки Читати далі –>
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