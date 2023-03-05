Навчання українських пілотів у США, вибух у Бангладеш і негода в Києві: головні новини ночі 5 березня

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Головні новини ночі 5 березня:
- Українських пілотів відправили у США для навчання винищувачами на тренажері – американські ЗМІ Читати далі –>
- У Бангладеш стався вибух на кисневому заводі: є жертви (фото і відео) Читати далі –>
- Перша весняна гроза і сніг: кияни поділилися атмосферними відео незвичайної погоди в столиці Читати далі –>
- Десятки тисяч людей в Ізраїлі вийшли на демонстрацію проти судової реформи Читати далі –>
- Генпрокуратура України зафіксувала 171 факт сексуального насильства російськими загарбниками Читати далі –>
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