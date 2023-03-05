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Навчання українських пілотів у США, вибух у Бангладеш і негода в Києві: головні новини ночі 5 березня

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
1283
Час на прочитання
1 хв
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Навчання українських пілотів у США, вибух у Бангладеш і негода в Києві: головні новини ночі 5 березня

Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 5 березня:

  • Українських пілотів відправили у США для навчання винищувачами на тренажері – американські ЗМІ Читати далі –>
  • У Бангладеш стався вибух на кисневому заводі: є жертви (фото і відео) Читати далі –>
  • Перша весняна гроза і сніг: кияни поділилися атмосферними відео незвичайної погоди в столиці Читати далі –>
  • Десятки тисяч людей в Ізраїлі вийшли на демонстрацію проти судової реформи Читати далі –>
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Дата публікації
Перегляди
1283
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