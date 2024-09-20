На яку частоту атак по Україні планує вийти Росія: тривожний прогноз

Росія збільшує виробництво "Шахедів". Окупанти мають на меті вийти ледь не на цілодобовий режим атак по Україні в майбутньому.

Про це повідомив голова ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Чи матиме успіх ворог

За його словами, постійні зальоти "Шахедів" є елементом розвідки. Для росіян "Шахеди" лишаються саме ударною зброєю на ближні дистанції. Щодо дальніх, основна функція – розвідка. Як зазначає Коваленко, збільшення кількості виробництва дронів-камікадзе також має свою мету.

"Вони хочуть вийти ледь не на цілодобовий режим атак в майбутньому, щоб тривоги в регіонах стали звичними", – вважає він.

Але в цю гру, стверджує голова ЦПД РНБО, можна грати вдвох. І на відміну від нас, російська ППО має точковий характер та не здатна прикрити Росію повноцінно від БпЛА.

"А збільшення інтенсивності атак загалом призведе до більш регулярних провалів ППО РФ, за прикладом Торопця", – резюмував Андрій Коваленко.

Раніше оприлюднили якісні супутникові знімки 107-го арсеналу ГРАУ у Торопці Тверської області РФ. Внаслідок успішної атаки ЗСУ складу з озброєнням більше немає.

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