Раміна Есхакзай шокувала, як на передовій ховалася від обстрілів в окопі поруч з рештками окупантів

Українська інтерв'юерка та блогерка Раміна Есхакзай під час поїздки на передову потрапила під ворожий обстріл та ховалася в окопі, де раніше базувалися росіяни.

Про це журналістка розповіла на своєму YouTube-каналі. Так, в інтерв'юерки була робоча поїздка на схід України, де ведуться запеклі бої з російськими окупантами. Журналістка їздила туди, аби поспілкуватися з українськими захисниками та показати, що після себе лишають окупанти.

Раміна Есхакзай

Під час того, як Раміна знімала сюжет поруч з окопами, де раніше базувалися російські військові, по ним відкрили ворожий обстріл. Окупанти випустили безпілотник. Як розповіла Есхакзай, вони одразу вскочили в окоп, де були рештки російських окупантів.

"Коли ми були на позиціях росіян, моя увага була прикута до черепа вбитого росіянина. По нам почав працювати безпілотник, ми одразу заскочили в окоп, в той самий окоп, в якому були залишки трупа ворога", - розповіла Раміна.

Раміна Есхакзай

Нагадаємо, Раміна Есхакзай вже їздила на Донбас та потрапляла під ворожі обстріли. Коли раніше інтерв'юерка була в Бахмуті, окупанти з артилерії обстріляли місто.

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