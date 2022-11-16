"Рамштайн-7": Україна отримає ППО, артилерію, снаряди та зимову форму

За підсумками зустрічі у форматі "Рамштайн-7" Україна отримає системи ППО, снаряди для РСЗВ, ствольну артилерію, снаряди та зимове обмундирування.

Про це оголосив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі під час виступу 16 листопада.

"Греція сьогодні оголосила про готовність відправити Україні 155-міліметрові боєприпаси. Польща також надасть ЗСУ додаткову артилерію та боєприпаси, а також засоби ППО ближньої дії", – повідомив Міллі.

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Зауважимо, що крім того, Україна отримає від Іспанії дві ракетні установки HAWK, установки РСЗВ від Німеччини, 500 млн дол. на озброєння та зимове спорядження від Канади і пакет військової допомоги від Швеції на 270 млн дол.

Нагадаємо, очільник Пентагону Ллойд Остін відкрив 16 листопада сьоме засідання у форматі "Рамштайн" та заявив про готовність усіх 50 країн-учасниць Контактної групи продовжувати підтримку України.

Міністр оборони Олексій Резніков інформував, що головна тема засідання "Рамштайн-7" – створення в Україні інтегрованої та ешелонованої системи ППО.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг цього ж дня пообіцяв, що Україна отримає більше систем ППО для боротьби з російськими ракетами.

Яку допомогу отримає Україна останні новини з зустрічі у форматі Рамштайн

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