У "Рамштайні" затвердили стратегію військової допомоги Україні до 2027 року

Ці карти стануть основою для підтримки та виділення допомоги за такими напрямками як протиповітряна оборона, артилерія, бронетехніка, дрони, повітряні сили, морська безпека та інші.

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про участь у черговому засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". У рамках заходу він провів зустріч із міністром оборони США Ллойдом Остіном, під час якої було обговорено підготовку до засідання та стратегічні напрями співпраці.

Про це міністр оборони написав у Facebook.

Одним із ключових результатів засідання стало затвердження "дорожніх карт" співпраці за вісьмома напрямками, які визначатимуть стратегічні цілі та ключові потреби у військовій допомозі до кінця 2027 року.

“Ці документи, розроблені та узгоджені спільно Україною і партнерами, стануть основою для підтримки та виділення допомоги за такими напрямками як протиповітряна оборона, артилерія, бронетехніка, дрони, повітряні сили, морська безпека та інші важливі сфери”, — наголосив Умєров.

Міністр зазначив, що попереду велика робота для реалізації погоджених планів.

Нагадаємо, що адміністрація чинного президента США Джо Байдена має намір оголосити про "суттєвий" фінальний військовий пакет для України під час засідання у форматі "Рамштайн" у Німеччині.