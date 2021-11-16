"Рана від горла до пупка": у Дніпрі дивом врятували чоловіка з пневмонією та переламаним після ДТП кістками

"Рана від горла до пупка": у Дніпрі дивом врятували чоловіка з пневмонією та переламаним після ДТП кістками

Чоловік місяць провів у реанімації під ШВЛ.

У Дніпрі медики врятували чоловіка, який потрапив у моторошну ДТП. Крім того, що у нього діагностували безліч переломів, він мав позитивний тест на коронавірус.

Про це на своїй сторінці у соцмережі написав генеральний директор лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко.

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32-річний Микола потрапив у страшну дорожньо-транспортну пригоду. Автомобіль, яким він керував, зіткнувся з іншим транспортним засобом, який вилетів на зустрічну смугу руху.

Внаслідок чого чоловік отримав політравму: у нього були переламані ребра, грудна клітка, кістки черепа. До того ж громадянин хворів на коронавірус.

“ПЛР-тест показав COVID-19. Шанси на виживання нульові. Ураження грудної клітки були настільки виражені (флотація), що без стабілізації кісток він не міг вдихнути навіть ковток повітря. Суцільна рана від горла до пупка”, — розповів Сергій Риженко.

Потерпілому зробили операцію на ребрах та грудній клітці. У реанімації Микола перебуває вже місяць.

“Брат Валентин, оббиваючи пороги реанімації, чекає на негативний ПЛР-тест, щоб обійняти Миколу, який сьогодні перший день задихав без апарату. Микола зумів пережити у Мечникова час, коли здавалося, що все вже втрачено”, — додав гендиректор лікарні ім. Мечнікова.

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