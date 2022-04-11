"Раненых лошадей пристреливают": офіцер РФ розстріляв на очах у солдатів пораненого

За словами полонених, військовослужбовців РФ, їхні командири вбивали поранених.

Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова розповіла, що були випадки, коли російські командири добивали своїх поранених.

Про це вона сказала в інтерв'ю виданню LB.ua.

За її словами, вона особисто спілкувалася з військовополоненими росіянами.

"У Києві я бачила на власні очі 34 військовополонених – 24 рядових і 10 офіцерів. Я особисто з ними спілкувалася. За Женевською конвенцією, офіцери та рядові мають утримуватися окремо. Тому вони перебувають у двох камерах по 24 і 10 осіб", – сказала Денісова.

За словами Денісової, вона була вражена зовнішнім виглядом представників "другої армії світу". Деякі з них були в гумових чоботях. Спочатку Денісова подумала, що вони десь перевзулися, але під час розмови з полоненими з'ясувалося, що це їхня форма, "щоб ноги не промокли".

"Один із солдатів розповів страшні речі про ставлення власних командирів до них. Говорить, що коли потрапили в засаду, щось вибухнуло, і всі розбіглися. Зібралася разом тільки одна танкова частина. Їхній командир, підполковник, побачив пораненого в ногу солдата і застрелив його зі словами: "Раненых лошадей пристреливают", – зазначила Денісова.

Солдат, який став свідком вбивства товариша по службі втік і блукав впродовж кількох днів, а далі здався українцям в одному з населенних пунктів.

Нагадаємо, що у Донецькій області, де тривають інтенсивні бойові дії, російські окупанти змушують дітей йти до школи. Росіяни таким чином хочуть створити для себе "живий щит". Про це повідомила Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова.