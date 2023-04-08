Раніше було: Онуфрій заявив, що в нього більше нема російського громадянства

Митрополит УПЦ МП заявив, що вже більше як 10 років полишив громадянство Росії.

Митрополит УПЦ Московського патріархату Онуфрій (Орест Березовський) заявив, що дійсно мав російське громадянство у минулому, але наразі в нього лише український паспорт.

Відповідну заяву було поширено пресслужбою УПЦ МП.

"У відповідь на заяву кореспондента видання "Українська правда" Михайла Ткача (від 7.04.2023 р.) про те, що я маю російське громадянство, хотів би відразу заявити, що я не рахую себе громадянином Росії", - заявив митрополит.

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Крім того, Онуфрій стверджує, що 1969 році закінчив три курси Чернівецького державного університету, але пізніше вирішив залишити виш та вступити у духовну семінарію.

"У Радянському Союзі в той час існували три духовні семінарії: Московська, Ленінградська та Одеська. Як українець, я хотів поступити до Одеської духовної семінарії, але мені відмовили, тому що я покинув університет і це, начебто, буде плямою на українському атеїстичному суспільстві, яке навіть в університеті не виховало в мені дух атеїста. Тоді я таємно поїхав у Росію, в м. Загорськ, де знаходилась знаменита Троїце-Сергієва лавра і при ній Московські духовна академія і семінарія. Там мене не відкинули, як це зробили в Україні, а прийняли в другий клас Московської духовної семінарії", - розповів Онуфрій.

Крім того, він заявив, що у 1988 році його перевели в Україну до Свято-Успенської Почаївської лаври, а пізніше, у 1990 році, на рідну Буковину.

"У цей час розпався Радянський Союз і я, будучи до цього де-факто громадянином Росії (тому що я мав постійну прописку в Росії, а це по-сучасному означало – громадянство), взяв український паспорт. Російське громадянство при цьому автоматично продовжилось, але я ним не цікавився і не користувався, воно тоді не мало ніякого значення, і за це ніхто не переслідував. Між Україною і Росією були добрі братські стосунки. Коли ці стосунки стали погіршуватись, особливо останніх десять років, я полишив російське громадянство. У мене немає російського паспорта. Особливо це було підтверджено, коли я виступив проти війни Росії з Україною і засудив російську агресію", - зазначив Онуфрій.

Нагадаємо, раніше видання Українська правда повідомило, що митрополит УПЦ Московського патріархату Онуфрій та ще понад 20 священиків УПЦ МП мають громадянство Російської Федерації.

Крім того, ми раніше інформували, що правоохоронні органи оголосили у розшук священника УПЦ Московського патріархату Ігоря Слободяна, який побив колишнього військовослужбовця у соборі Хмельницького на початку квітня.

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