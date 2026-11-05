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У Кременчуці Полтавської області на початку листопада почали встановлювати новорічну ялинку. Однак святкова підготовка викликала неоднозначну реакцію містян. Люди скаржаться, що в їхніх оселях досі немає опалення, тоді як головну площу вже готують до зимових свят.

Про встановлення ялинки повідомила Кременчуцька міська рада.

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За інформацією міської влади, святкове дерево традиційно розмістять на головній площі. Відкрити ялинку планують 4 грудня, напередодні Дня святого Миколая, який відзначають 6 грудня.

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«Відкриття ялинки планують 4 грудня, щоб День Святого Миколая, який відзначається 6 грудня, малеча могла провести в святковій атмосфері. До встановлення ялинки долучилися представники соціально-відповідального бізнесу, щоб подарувати святковий настрій містянам у важкі часи для України», — йдеться в повідомленні.

Встановлення ялинки. Фото: Кременчук.Офіційний

Як відреагували мешканці Кременчука

У коментарях під дописом частина містян розкритикувала рішення встановлювати ялинку, поки в будинках немає тепла.

Реакція мешканців Кременчука на встановлення новорічної ялинки / © скриншот

Реакція мешканців Кременчука на встановлення новорічної ялинки / © скриншот

Реакція мешканців Кременчука на встановлення новорічної ялинки / © скриншот

Водночас у коментарях були й інші думки. Деякі користувачі зазначили, що встановлення ялинки — це насамперед можливість створити святкову атмосферу для дітей, яким «і так дісталося важке дитинство».

Реакція мешканців Кременчука на встановлення новорічної ялинки / © скриншот

Реакція мешканців Кременчука на встановлення новорічної ялинки / © скриншот

Нагадаємо, раніше в місті Шептицький на Львівщині 2 листопада вже розпочали монтаж головної новорічної ялинки на Вічевій площі. Це перша загальноміська ялинка в місті від початку повномасштабного вторгнення Росії, яку підтримала більшість мешканців.

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