Старше покоління на Донбасі зараз згадує, як добре жилося до окупації в порівнянні з тим, що сталося за останні 9 років.

9-річна російська пропаганда на окупованому Донбасі, яка насаджувалася силою, не дала очікуваного Кремлем результату: чимало місцевих досі підтримують Україну. Ба більше, навіть ті, хто 2014 року виступали за Росію, остаточно у ній розчарувалися.

Про це юристка, количня учасниця української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) щодо мирного врегулювання ситуації на сході України Тетяна Іванова, інформує FREEДОМ.

"Страх не може бути помічником боротися потім за Росію. У цих людей буде такий самий страх, коли увійде українська армія. Вони не протистоятимуть їй”, — заявила вона.

За словами Іванової, на захоплених територіях залишилося багато українців, які радісно зустрічатимуть ЗСУ, а ще більше — людей, які розчарувалися в Росії за роки окупації, оскільки їхнє життя погіршилося.

“Якщо доросле покоління до 2014 року згадувало, як вони добре жили при СРСР, то зараз вони вже менше згадують про Радянський Союз, вони згадують, як добре жили за України в порівнянні з тим, що стало з Донбасом за останні 9 років”, — підсумувала Тетяна Іванова.

Раніше британська розвідка повідомила, що у Кремлі звільняють генералів через провальні операції на Донеччині.

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