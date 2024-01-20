“Раніше таким чутливим не був”: Зеленська розповіла, як змінився її чоловік-президент

Перша леді України Олена Зеленська відзначила, що в її чоловіка-президента загострилися деякі риси характеру, а також він став більш сентиментальним.

Про це вона говорила в ефірі національного телемарафону.

“Я можу сказати, що є риси його характеру, які стали зараз більш гострішими і більш важливими – це впертість, цілеспрямованість, витривалість. Ці риси важливі завжди і будь-який людині, але в цій ситуації, в якій ми всі зараз, для президента нашої країни – вони дуже важливі”, - зауважила Зеленська.

Окрім того, за її словами, Володимир Зеленський став “більш сентиментальним в якихось простих речах”.

“Коли тобі не вистачає дуже простих для нормальної людини речей, спілкування зі своєю родиною, з дітьми, коли ти це маєш, ти дуже це цінуєш. Тому його можна потішити зараз будь-якою дрібничкою, такою, щоб пов’язана була з дітьми. Надіслати йому фотографію сина або переповісти, що сказала донька. І його це зараз дуже емоційно торкається. Раніше таким чутливим він не був до цього”, - зазначила дружина президента.

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Нагадаємо, раніше перша леді України Олена Зеленська зізналася, що не хотіла би, щоб її чоловік займав посаду президента упродовж ще одного терміну.

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