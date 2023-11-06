"Раніше випускали 1-2 авіабомби на день, зараз – 40": ворог збільшив обстріли Херсона і області

Посилення обстрілів змушує місцевих мешканців, які раніше і не думали про евакуацію, переїжджати до більш безпечних регіонів.

Російські окупанти активізували обстріли Херсона та інших населених пунктів області. Це змушує місцевих жителів евакуйовуватися у більш безпечні регіони.

Що кажуть жителі Херсонщини, йдеться у статті ВВС-Україна.

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Журналісти побували у гуманітарному центрі в Одесі, куди щодня прибувають сотні людей, які змушені залишати свої домівки біля лінії фронту.

91-річна Ніна з Херсонщини пережила Друга світову і зараз знову змушена рятуватися від бойових дій.

"Я не могла спати. Не могла їсти, кругом лунали вибухи. Я хочу померти в мирі, а не на війні", – розповідає вона.

Інша переселенка, Валентина кілька днів тому виїхала з Херсонщини. Каже, що залишатись там було неможливо.

"Дуже важка ситуація, обстрілювали, бомбили. Особливо прибережну зону, перебувати там було неможливо. Постійно лунала повітряна тривога. Було дуже важко і страшно. Ми не могли спати по ночах і постійно сиділи у сховищі. Мені допомогли волонтери. Щодо речей, то я взяла тільки найнеобхідніше", – розповідає вона.

Валентина наважилася виїжджати, коли від обстрілів постраждала місцева дитяча лікарня.

Кількість обстрілів значно збільшилася

Росіяни практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Проте за даними місцевої влади, останнім часом авіаудари РФ ще більше посилились.

"Кілька місяців тому ми отримували одну-дві авіабомби на день. Зараз їх 40", – зазначає речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков.

За його словами, за останні тижні кількість артилерійських, танкових та мінометних обстрілів ворога збільшилася вдвічі.

Він згадує, як кілька місяців тому в одну з лікарень влучив снаряд, внаслідок чого загинув молодий лікар, який перший день вийшов на роботу після університету.

Толоконніков зауважує, що місцеві психологічно адаптувалися і звикли до життя під вогнем. За словами речника ОВА, на вулицях Херсона люди після того, як почули обстріли, просто розвертались і спокійно йшли в іншому напрямку.

"Деякі люди більше навіть оком не ведуть", – говорить речник Херсонської ОВА.

Станом на ранок 6 листопада Херсонщину обстріляли понад 130 разів, майже 20 обстрілів прийшлися на обласний центр.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомляв, що 5 листопада окупанти атакували Херсонську область 87 авіабомбами – це найбільша кількість за весь час повномасштабної війни.

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