Ранкові постріли у Львові: що відомо про затриманого чоловіка та його зброю
Чоловік у Львові після застосування пістолета викинув його з вікна.
У Львові поліція затримала 34-річного чоловіка після повідомлень про постріли в одному з будинків на вулиці Грінченка. На щастя, минулося без постраждалих. Зброю вилучили, а стрільця відправили до медзакладу.
Про це повідомляє поліція Львівської області.
Деталі про стрілянину у Львові
Інцидент стався 23 квітня близько 9:20. Мешканці багатоповерхівки почули звуки пострілів і викликали поліцію. На місце одразу прибули слідчі, оперативники, спецпризначенці та патрульні.
Правоохоронці встановили, що стріляв мешканець квартири, який має ментальні порушення.
«Постріли були здійснені у помешканні з револьвера системи Флобер, який чоловік, побачивши правоохоронців, викинув у вікно», — повідомляють правоохоронці.
Зброю вилучили та направили на експертизу. Чоловіка спрямували до спеціального лікувального закладу.
Поліція вирішує питання щодо правової кваліфікації події.
Стрілянина у Львові — останні новини
Як зазначалося, сьогодні, 23 квітня, у Львові місцеві жителі повідомили постріли. На місце оперативно прибули правоохоронці та медики. У Мережі з’явилося відео, на якому затримують ймовірного стільця. Мер міста Андрій Садовий відерагував на інцидент: «Щодо пострілів, які було чути у Львові. Чекаємо на інформацію від правоохоронних органів. Прошу: користуйтеся лише офіційними джерелами і без паніки».
За даними поліції, чоловік здійснив постріли у себе вдома з небойової зброї. Йдеться про мешканця, який має ментальні порушення.