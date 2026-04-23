Ранкові постріли у Львові: що відомо про затриманого чоловіка та його зброю

Вилучена зброя

Реклама

У Львові поліція затримала 34-річного чоловіка після повідомлень про постріли в одному з будинків на вулиці Грінченка. На щастя, минулося без постраждалих. Зброю вилучили, а стрільця відправили до медзакладу.

Про це повідомляє поліція Львівської області.

Деталі про стрілянину у Львові

Інцидент стався 23 квітня близько 9:20. Мешканці багатоповерхівки почули звуки пострілів і викликали поліцію. На місце одразу прибули слідчі, оперативники, спецпризначенці та патрульні.

Реклама

Правоохоронці встановили, що стріляв мешканець квартири, який має ментальні порушення.

«Постріли були здійснені у помешканні з револьвера системи Флобер, який чоловік, побачивши правоохоронців, викинув у вікно», — повідомляють правоохоронці.

Зброю вилучили та направили на експертизу. Чоловіка спрямували до спеціального лікувального закладу.

Поліція вирішує питання щодо правової кваліфікації події.

Реклама

Стрілянина у Львові — останні новини

Як зазначалося, сьогодні, 23 квітня, у Львові місцеві жителі повідомили постріли. На місце оперативно прибули правоохоронці та медики. У Мережі з’явилося відео, на якому затримують ймовірного стільця. Мер міста Андрій Садовий відерагував на інцидент: «Щодо пострілів, які було чути у Львові. Чекаємо на інформацію від правоохоронних органів. Прошу: користуйтеся лише офіційними джерелами і без паніки».

