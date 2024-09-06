Ранкові вибухи у Житомирі: міський голова пояснив, що сталось

У Житомирі вранці п'ятниці, 6 вересня, місцеві жителі чули кілька вибухів. Проте жодної небезпеки для міста не було, а повідомлення, які містять іншу інформацію, є лише безпідставними чутками.

Про це повідомив мер Житомира Серій Сухомлин на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Міський голова розповів, що причиною вибухів 6 вересня було знешкодження "Шахедів", які напередодні збила ППО під час атаки на місто

"Сьогодні зранку багато житомирян чули потужні вибухи, і по місту пішли чутки, що "знову ракета прилетіла". Люди телефонують, пишуть. Але це наші сапери підривали ті "шахеди", які збили після останнього нальоту на Житомир. Вони лежали в полі, в інших місцях, їх просто підривали. Військові не завжди попереджають нас про те, що будуть проводитися такі роботи, але це їхня справа і головне – довіряти їм", – зазначив Сухомлин.

Він додав, що містом також розповсюджуються чутки, що вночі 5 вересня під час масованої атаки дронів над Корбутівкою довго кружляв нібито "розвідувальний шахед".

"Це не розвідник. Там по-іншому трохи працює. Це останній "Шахед", який заводить інших. Це ретранслятор, який кружляє над містом і останнім заходить на ураження цілей", – пояснив мер.

Сергій Сухомлін зазначив, що ворог не здійснює розвідку за допомогою "шахедів". Для цього використовуються інші засоби.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Павлограду, якого Росія завдала у п’ятницю, 6 вересня, зафіксовано пошкодження на декількох підприємствах. Загалом постраждало 58 осіб, серед яких 5 неповнолітніх.

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