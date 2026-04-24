Ранкові вибухи у Києві: "Шахеди" пролітали низько над будинками

Від самого ранку Київ атакували ворожі дрони.

Анастасія Павленко
"Шахед" / © Associated Press

Сьогодні, 24 квітня, російські окупанти атакували Київ дронами. У небі над столицею було чути вибухи.

У Мережі з’явилися кадри, на яких видно дуже низький проліт «Шахедів» над житловими будинками.

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що уламки БпЛА впали на двох локаціях у Соломʼянському районі. На територію нежитлової забудови та у водойму.

Раніше повідомлялося, що столицю та низку областей охопила повітряна тривога. У Києві гриміли вибухи — працювала ППО.

