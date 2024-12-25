Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ранковий обстріл Росії: що відомо про наслідки для Рівненської області

Ранковий обстріл Росії: що відомо про наслідки для Рівненської області

Масштабна атака залишила частину Рівненщини без світла / pixabay.com

Частина області залишилася без світла.

Ранкова повітряна тривога на Рівненщині тривала майже три години. Відомо, що ушкоджень та руйнувань інфраструктури не зафіксовано.

Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

Через атаку на енергетику України частина абонентів області залишилася без електропостачання. Найбільше постраждали Здолбунівська, Острозька та Клеванська громади.

"Наразі енергетики працюють над тим, щоб повернути світло в оселі жителів області", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, стали відомі наслідки атаки РФ на Житомирщині.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація