Ранковий обстріл Росії: що відомо про наслідки для Рівненської області

Ранкова повітряна тривога на Рівненщині тривала майже три години. Відомо, що ушкоджень та руйнувань інфраструктури не зафіксовано.

Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

Через атаку на енергетику України частина абонентів області залишилася без електропостачання. Найбільше постраждали Здолбунівська, Острозька та Клеванська громади.

"Наразі енергетики працюють над тим, щоб повернути світло в оселі жителів області", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, стали відомі наслідки атаки РФ на Житомирщині.

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