Ранковий удар по Україні: Кулеба пояснив, як можна зупинити Росію

Міністр наголосив про важливість дозволу бити по РФ.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після ранкової ракетної атаки Росії закликав партнерів дозволити Україні далекобійні удари по військових цілях на території РФ та домовитися про використання ППО для збивання ракет і дронів.
Про це Кулеба написав у соцмережі X.
Він зазначив, що Росія завдала масованого ракетного та дронового удару насамперед по об’єктах критичної цивільної інфраструктури та енергосистеми, є загиблі і поранені серед цивільних, пошкодження енергетичних об’єктів.
"Російські атаки не мають виправдання. Міжнародне співтовариство має рішуче засудити їх і відповісти реальними діями. Є два конкретні рішення, які наші партнери можуть прийняти, щоб допомогти нам швидше покласти край російському терору. По-перше, дати згоду на далекобійні удари України по всіх законних військових цілях на території Росії. По-друге, домовитися про використання можливостей протиповітряної оборони партнерів для збивання ракет і безпілотників поблизу їх повітряного простору", - підкреслив Кулеба.
Він наголосив, що жодне з цих рішень не є ескалаційним, а навпаки - вони будуть стримувати Росію, сприятимуть зменшенню терору та кількості російських атак, а також їхніх жертв.
Нагадаємо, сьогодні Україна пережила масовану атаку. Росіяни випустили ракети та ударні дрони. У деяких регіонах є загиблі. У містах також відсутнє світло та водопостачання. Більше про це читайте у новині.
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