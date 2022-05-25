Ранковий вибух у Покровську: шестеро осіб отримали поранення

У середу, 25 травня, у місті Покровськ Донецької області стався вибух.

За попередньою інформацією, внаслідок вибуху постраждало шестеро людей. Загиблих немає.

Перші подробиці повідомив мер Покровська Руслан Требушкін.

"Прилетіло" у Покровську громаду. Є поранені. За попередніми даними, шестеро осіб. Двохсотих немає", - розповів керівник міста.

За його словами, на місці працює спеціальна комісія.

Після ранкових вибухів у Покровську мер звернувся до місцевих мешканців: просить поки не повертатися тих, хто поїхав, а тим, хто у місті, радить евакуюватися.

"Ситуація змінюється щогодини. Якщо вчора було більш-менш спокійно, то сьогодні зранку був обстріл, є постраждалі. Коли ми зрозуміємо, що дійсно територія нашої громади стала безпечною – всі отримають сповіщення, що можна повертатися до своїх домівок", - наголосив Руслан Требушкін.

Як повідомлялося, російські окупанти у середу, 25 травня, о 05:13 запустили чотири крилаті ракети по Запоріжжю. Внаслідок повітряної атаки держави-терористки Росії по обласному центру загинула одна мирна мешканка. Крім того, відомо про трьох поранених внаслідок вранішніх ворожих обстрілів.

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