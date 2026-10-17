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Ранковий авіаудар по Херсону: постраждало немовля і загинув водій "швидкої" (фото)
Росіяни скинули КАБи на Херсон. За даними місцевої влади, є загиблий.
У Херсоні через ранковий авіаудар постраждала родина з немовлям. А у Корабельному районі загинув чоловік.
Про це повідомив очільник МВА Ярослав Шанько.
«У своїй квартирі на момент атаки перебували троє людей — 28-річна жінка, 37-річний чоловік і немовля віком лише один місяць. Усі троє дістали вибухові травми, закриті черепно-мозкові травми та акубаротравми. Постраждалих доправили до лікарні у стані середньої тяжкості», — зазначив він.
У Корабельному районі внаслідок ранкового авіаудару загинув 64-річний водій екстреної медичної допомоги. Він отримав травми, несумісні з життям.
Нагадаємо, внаслідок російських атак на Сумщину постраждали семеро цивільних. Окупанти били по торговельному центру, приватному домоволодінню та транспорту, а також завдали повторного удару, коли люди намагалися допомогти пораненим.
Наразі Україна перебуває під ворожою атакою. Де летять дрони — читайте у новині.