Ранковий обстріл Харкова: що відомо про загиблих та поранених

Наслідки атаки / © Associated Press

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У Харкові російська балістична ракета вдарила у багатоповерхівку. Підтверджено загибель однієї людини, також відомо про 60 постраждалих.

Про це повідомили у ДСНС.

«Пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, навчальний заклад, легкові авто. На території підприємства загорілася покрівля двоповерхового корпусу, цех та будівля на загальній площі близько 450 кв.м», — йдеться у повідомленні.

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Рятувальники на місці пожежі / © ДСНС

Пожежа локалізована, триває її ліквідація та здійснюються аварійно-рятувальні роботи.

Раніше мер міста Ігор Терехов повідомив, що зафіксували чотири удари ракетами по Харкову.

«За попередньою інформацією, удари по Харкову було завдано балістичними ракетами з касетним начинням. Саме тому площі ураження дуже великі», — написав він.