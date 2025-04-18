- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1406
- Час на прочитання
- 1 хв
Ранковий обстріл Харкова: що відомо про загиблих та поранених
На місці працюють рятувальники та всі відповідні служби.
У Харкові російська балістична ракета вдарила у багатоповерхівку. Підтверджено загибель однієї людини, також відомо про 60 постраждалих.
Про це повідомили у ДСНС.
«Пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, навчальний заклад, легкові авто. На території підприємства загорілася покрівля двоповерхового корпусу, цех та будівля на загальній площі близько 450 кв.м», — йдеться у повідомленні.
Пожежа локалізована, триває її ліквідація та здійснюються аварійно-рятувальні роботи.
Раніше мер міста Ігор Терехов повідомив, що зафіксували чотири удари ракетами по Харкову.
«За попередньою інформацією, удари по Харкову було завдано балістичними ракетами з касетним начинням. Саме тому площі ураження дуже великі», — написав він.