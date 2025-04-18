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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1406
Час на прочитання
1 хв

Ранковий обстріл Харкова: що відомо про загиблих та поранених

На місці працюють рятувальники та всі відповідні служби.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Наслідки атаки

Наслідки атаки / © Associated Press

У Харкові російська балістична ракета вдарила у багатоповерхівку. Підтверджено загибель однієї людини, також відомо про 60 постраждалих.

Про це повідомили у ДСНС.

«Пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, навчальний заклад, легкові авто. На території підприємства загорілася покрівля двоповерхового корпусу, цех та будівля на загальній площі близько 450 кв.м», — йдеться у повідомленні.

Рятувальники на місці пожежі / © ДСНС

Рятувальники на місці пожежі / © ДСНС

Пожежа локалізована, триває її ліквідація та здійснюються аварійно-рятувальні роботи.

Раніше мер міста Ігор Терехов повідомив, що зафіксували чотири удари ракетами по Харкову.

«За попередньою інформацією, удари по Харкову було завдано балістичними ракетами з касетним начинням. Саме тому площі ураження дуже великі», — написав він.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1406
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