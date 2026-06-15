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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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294
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Ранковий терор Запоріжжя: влучання у "швидку", є поранені

Росіяни обстріляли Запоріжжя — за даними влади, є поранені.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Ранковий терор Запоріжжя: влучання у "швидку", є поранені

У Запоріжжі від самого ранку почався терор. Росіяни влаштували повітряну атаку.

Про наслідки повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

«Двоє людей поранені, пошкоджені авто „швидкої“ та приватне авто: росіяни від ранку продовжують терор цивільних у Запорізькому районі», — зазначив він.

Крім того, у Лисогірці дрон влучив у легковий автомобіль. Пораненого чоловіка сусіди відвезли до лікарні.

У Кушугумі fpv-дрон атакував авто швидкої допомоги на території медзакладу. Пораненій жінці надається уся необхідна медична допомога.

Нічна атака по Україні — що відомо

Уночі росіяни вдарили по Успенському собору в Києві. Після нічного обстрілу Києво-Печерської лаври, який влаштували росіяни, пошкоджено мінімум 5 об’єктів національного значення і декілька об’єктів місцевого значення.

Також сталася пожежа в будівлі Національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал» на площі 1 000 м², заявили в ДСНС.

У Харкові рятувальники гасили пожежу від чергової атаки, коли Росія вдарила по них, повідомили в ДСНС. Загинули пʼять надзвичайників, ще щонайменше пʼять — поранені. Також постраждали 4 цивільних у Холодногірському та Шевченківському районах, повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.

На Київщині відомо про 3 поранених після ударів РФ, серед постраждалих — дитина 2011 року народження. Росіяни атакували Броварський, Вишгородський, Бучанський, Фастівський та Бориспільський райони, повідомили в ОВА.

У ніч проти 15 червня противник завдав масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного базування різних типів. Основний напрямок удару — Київ. Також ракетами атаковано Дніпро та Харків.

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Дата публікації
Кількість переглядів
294
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