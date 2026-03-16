Укрaїнa
818
2 хв

Ранковий удар по Києву: Ігнат вказав на нетипові нюанси

Дрони, що випустили окупанти по столиці і області, мали канали зв’язку.

Анастасія Павленко
Наслідки атаки

Наслідки атаки / © Associated Press

Ранкова атака, яку влаштувала РФ, була нетиповою: близько 30 БпЛА летіли на Київщину, дрони мали канали зв’язку.

Про це повідомив очільник управління комунікацій ПС ЗСУ Юрій Ігнат.

«Принаймні частина із цих безпілотників була обладнана mesh-мережами та іншими системами керування, що дозволяло ворогу керувати ними під час польоту», — зазначив Ігнат.

Водночас майже всі цілі вдалося збити.

За його словами, росіяни проводять «певну модернізацію дронів» — вони стають менш помітними, їх важче придушувати засобами РЕБ.

Удар по Києву 16 березня — останні новини

Росія атакувала Київ та область дронами і кількома ракетами, які, ймовірно, було збито на підльоті до столиці. Повітряну тривогу оголошували декілька разів.

У Києві пролунала серія вибухів, працювала ППО, уламки впали в кількох районах та в самому центрі столиці — біля стели Незалежності на Майдані.

Мер столиці Віталій Кличко підсумував наслідки ранкової атаки на Київ 16 березня:

  • У Шевченківському районі, в самому центрі столиці, впали уламки БпЛА. Без пожежі та постраждалих

  • У Соломʼянському районі падіння уламків сталося на територію нежитлової забудови. Постраждалих немає

  • У Святошинському районі падіння уламків спричинило загоряння трави на відкритій території

Станом на 11:00 сили ППО збили або подавили 194 ворожі БпЛА типу «Shahed», «Гербера», «Італмас» та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях.

Основні напрямку удару — Одеська, Запорізька та Київська області.

Наступна публікація

