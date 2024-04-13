Раннє потепління в Україні загрожує нашестям небезпечних комах, які переносять інфекції – ентомолог

В Україні був надзвичайно теплий кінець березня і початок квітня. Тільки у Києві цього місяця зафіксували 12 температурних рекордів. 26 градусів у квітні – це найвища температура за десятки років спостережень. За словами синоптиків, середня температура у цей період зазвичай у межах 10-16 градусів.

Про це пише "ВВС Україна".

Як розповів ентомолог Валерій Корнєєв, таке раннє потепління є ризиком для комах, які розвиваються лише ранньої весни. Вони отримують стрес, коли є різкі зміни клімату.

Через таке потепління є загроза появи на території України нових інвазійних видів комах.

"Непокоїть, що до нас прийдуть теплолюбні види комарів та інших комах, які можуть переносити небезпечні інфекції. Ми не можемо спрогнозувати подальше потепління, але воно зсуне багато явищ. З'являтимуться ще і ще більш несподівані види шкідників", - вважає Корнєєв.

Корнєєв також додав, що через різний час раннього цвітіння рослин та появи їхніх комах-запилювачів відбуваються зміни в екосистемах. Це, як ланцюгова реакція, впливає на рослинний та тваринний світ. Також тривале перегрівання водойм, призведе до підсилення "цвітіння" води та ще гірших змін. Наприклад, погіршення кормової бази для водних тварин, прогнозує експерт.

Нагадаємо, медики розповіли, як вберегтися від укусів кліщів і хвороб, які вони переносять.

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