"Рано чи пізно павуки зжеруть один одного": експерт розповів про боротьбу за вплив між Пригожиним і Шойгу

У Кремлі вже давно триває боротьба за важелі впливу, яка виходить зараз на нову фазу.

Про це розповів військовий експерт Петро Черник в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Пригожин уже не просто кухар Путіна, він уже доволі велика політична одиниця. Пригожин насправді обкатує персональну армію. Те, що у Кремлі вже давно триває боротьба за важелі впливу, яка виходить зараз на нову фазу обертів, є свідченням того, що Шойгу теж почав створювати свою окрему армію. Рано чи пізно ці отруйні павуки зжеруть один одного, і одна із веж загине. Тому що не може бути так, що немає винуватого за програш у війні", - пояснив експерт.

На його думку, війна проти України за фактом для росіян уже програна.

"Питання лише в тому, коли війна логічно завершиться. У РФ неможлива зміна влади знизу, тобто якісь громадянські путчі. Якщо путч і можливий, то лише під суворим управлінням однієї з веж. Не маю сумнівів, що в Росії обов’язково станеться заколот. Питання лише в тому, яка вежа зробить це першою. Але Путін ще тримає баланс між вежами", - додав Черник.

Як розповів військовий експерт Михайло Самусь, в російській "еліті" починається розкол, який призведе до хаосу. Групи, які сьогодні входять до так званої російської еліти, захочуть усунути Володимира Путіна від правління і захопити абсолютну владу в РФ.

Російські "еліти" дедалі більше занепокоєні через те, що гравці, яких вони колись вважали забутими, як-от Євген Пригожин, відомий своєю компанією найманців "Вагнер" та вербуванням ув’язнених для війни в Україні, підштовхують Путіна ще більше посилити його військові зусилля проти України.

Своєю чергою власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин пересварився ледь не з усіма "елітами" РФ.

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