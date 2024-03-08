"Рано чи пізно рішення будуть ухвалені": Подоляк про ймовірне розміщення військ НАТО в Україні

Радник керівника ОП Михайло Подоляк вбачає у заяві Еммануеля Макрона про можливе надсилання військ НАТО до України сигнал про зміну підходів континентальної Європи до протистояння з Росією.
Заява лідера Франції Еммануеля Макрона про можливість окремих країн НАТО надіслати свої війська до Україні свідчить про зміни в підходах континентальної Європи до протистояння з Росією.
Про це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив в інтерв'ю 24 Каналу.
"Сьогодні у Росії немає шансів виграти цю війну. Це не означає, що вона завтра закінчиться і що це буде легко. Ні, але у Росії немає шансів виграти цю війну. І тому вона істерично шукає ресурси в інших країнах, формує ці "альянси". Білорусь, офіційний Мінськ надавали їй ресурсні можливості, полігони, розконсервували техніку, навчання проводили", - зауважив Подоляк.
Він зауважив, що Росія докладає всіх зусиль для інформаційних програм щодо "наступу з півночі" на Харків, Київ і так далі. Вони покликані додатково деморалізувати українців, але на відповідних напрямках робиться все необхідне для того, щоб ефективно протидіяти цьому.
"Щодо національних контингентів. Мені подобається той рівень дискусій, який задав Еммануель Макрон, тому що це говорить про те, що консервативна, класична, континентальна Європа усвідомлює ризики війни, ризики Росії в незмінному вигляді, якщо Владімір Путін не програє. І, відповідно, вони готові переходити на інший рівень дискусій", - зауважив Подоляк.
За його словами, цей рівень дискусії про можливість використання Збройних сил різних країн говорить про те, що "рано чи пізно рішення будуть ухвалені" і до України прибудуть "принаймні тренінгові, консультативні, логістичні місії".
"Це буде дуже важливо для нас, тому що, з одного боку, більше інтегруватиме нас в загальну безпеку системи Європи. Тобто ми станемо невіддільною частиною в повному сенсі цього слова, і тоді буде формалізація наших відносин з НАТО. З іншого боку, ми отримаємо дійсно суттєву підтримку, бо тоді люди будуть зацікавлені, вони перебуватимуть в самій "події" та розумітимуть, так само як Міцотакіс побачив вчора в Одесі, що таке Росія. Я думаю, що він набагато агресивніше впливатиме на відповідні рішення щодо додаткових систем протиракетної оборони для України", - вважає радник керівника ОП.
Він переконаний, що якщо люди з країн НАТО будуть тут перебувати, вони відчуватимуть "нерв війни", і впливи на суспільство, на політичні партії будуть інакшими.
"Одне діло – приїхати політику на один – два дні, а інша річ – коли ти тут перебуваєш постійно, відчуваєш все, що відчуває Україна", - зауважив Подоляк.
Він додав, що цей рівень дискусії щодо можливості використовувати національні континенти робить простішою дискусію, яка була до цього – про необхідність надання усієї зброї на поле бою в Україні, а не зберігання на складах.
"Дочекаємося, до речі, зустрічі Макрона з Зеленським. Думаю, вони це більш детально обговорять", - додав Подоляк.
Нагадаємо, Еммануель Макрон приголомшив новою заявою про підтримку України. Зокрема, він пояснив лідерам партій, що підтримка України з боку Франції "не має кордонів".
Після цього він заявив на зустрічі з парламентськими партіями висловив думку, що відправлення військових до України ймовірне у разі можливого прориву окупантів на Київ чи Одесу.
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