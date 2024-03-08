"Рано чи пізно рішення будуть ухвалені": Подоляк про ймовірне розміщення військ НАТО в Україні

Радник керівника ОП Михайло Подоляк вбачає у заяві Еммануеля Макрона про можливе надсилання військ НАТО до України сигнал про зміну підходів континентальної Європи до протистояння з Росією.

Заява лідера Франції Еммануеля Макрона про можливість окремих країн НАТО надіслати свої війська до Україні свідчить про зміни в підходах континентальної Європи до протистояння з Росією.

Про це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив в інтерв'ю 24 Каналу.

"Сьогодні у Росії немає шансів виграти цю війну. Це не означає, що вона завтра закінчиться і що це буде легко. Ні, але у Росії немає шансів виграти цю війну. І тому вона істерично шукає ресурси в інших країнах, формує ці "альянси". Білорусь, офіційний Мінськ надавали їй ресурсні можливості, полігони, розконсервували техніку, навчання проводили", - зауважив Подоляк.

Він зауважив, що Росія докладає всіх зусиль для інформаційних програм щодо "наступу з півночі" на Харків, Київ і так далі. Вони покликані додатково деморалізувати українців, але на відповідних напрямках робиться все необхідне для того, щоб ефективно протидіяти цьому.

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"Щодо національних контингентів. Мені подобається той рівень дискусій, який задав Еммануель Макрон, тому що це говорить про те, що консервативна, класична, континентальна Європа усвідомлює ризики війни, ризики Росії в незмінному вигляді, якщо Владімір Путін не програє. І, відповідно, вони готові переходити на інший рівень дискусій", - зауважив Подоляк.

За його словами, цей рівень дискусії про можливість використання Збройних сил різних країн говорить про те, що "рано чи пізно рішення будуть ухвалені" і до України прибудуть "принаймні тренінгові, консультативні, логістичні місії".

"Це буде дуже важливо для нас, тому що, з одного боку, більше інтегруватиме нас в загальну безпеку системи Європи. Тобто ми станемо невіддільною частиною в повному сенсі цього слова, і тоді буде формалізація наших відносин з НАТО. З іншого боку, ми отримаємо дійсно суттєву підтримку, бо тоді люди будуть зацікавлені, вони перебуватимуть в самій "події" та розумітимуть, так само як Міцотакіс побачив вчора в Одесі, що таке Росія. Я думаю, що він набагато агресивніше впливатиме на відповідні рішення щодо додаткових систем протиракетної оборони для України", - вважає радник керівника ОП.

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Він переконаний, що якщо люди з країн НАТО будуть тут перебувати, вони відчуватимуть "нерв війни", і впливи на суспільство, на політичні партії будуть інакшими.

"Одне діло – приїхати політику на один – два дні, а інша річ – коли ти тут перебуваєш постійно, відчуваєш все, що відчуває Україна", - зауважив Подоляк.

Він додав, що цей рівень дискусії щодо можливості використовувати національні континенти робить простішою дискусію, яка була до цього – про необхідність надання усієї зброї на поле бою в Україні, а не зберігання на складах.

"Дочекаємося, до речі, зустрічі Макрона з Зеленським. Думаю, вони це більш детально обговорять", - додав Подоляк.

Нагадаємо, Еммануель Макрон приголомшив новою заявою про підтримку України. Зокрема, він пояснив лідерам партій, що підтримка України з боку Франції "не має кордонів".

Після цього він заявив на зустрічі з парламентськими партіями висловив думку, що відправлення військових до України ймовірне у разі можливого прориву окупантів на Київ чи Одесу.

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