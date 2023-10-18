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"Бавовна": ранок у тимчасово окупованому Криму розпочався з вибухів

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Час на прочитання
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"Бавовна": ранок у тимчасово окупованому Криму розпочався з вибухів

Ранок в Криму стартував з вибухів

У Євпаторії було чутно сильний вибух, який розбудив городян. 

Про це повідомляє Telegram-канал «Кримський вітер».

Вибух чули і у Сакському районі. Ймовірно, вибух був у районі Заозерного. 

Також є інформація про те, що вибух був у районі села Ромашкіне, так якраз дислокується комплекс росППО. 

Очевидці переконують, що вибух - це робота російської «ППО», деякі бачили слід від старту ракети. 

До речі, там же у вересні було знищено ЗРК С-400. Росіяни, схоже, навіть не змінювали місце свого "ППО".

Нагадаємо, у ВМС розповіли, куди окупанти перекидають кораблі ЧФ РФ із Севастополя.

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