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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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891
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Раптова смерть колишнього керівника поліції: що з’ясували правоохоронці

Для встановлення причини смерті 44-річного чоловіка, якай займав високі посади в органах МВС, призначено судово-медичну експертизу.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Поліція

Поліція / © УНІАН

На Полтавщині правоохоронці розслідують обставини смерті 44-річного колишнього працівника поліції, який, за попередніми даними, міг скоїти самогубство.

Про це повідомили в поліції Полтавської області.

За інформацією правоохоронців, 16 липня близько 10:40 до поліції надійшло повідомлення про смерть чоловіка за місцем його проживання у Карлівській громаді Полтавського району.

Під час першочергових слідчих дій було встановлено, що померлий є колишнім працівником правоохоронних органів.

«За попередніми даними, смерть чоловіка могла настати внаслідок самогубства. Для встановлення причини смерті призначено судово-медичну експертизу», — повідомили в поліції.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «самогубство». Наразі тривають необхідні слідчі дії для встановлення всіх обставин події.

За інформацією джерел видання «Суспільне», загиблим є колишній заступник начальника поліції Полтавської та Харківської областей, а також екскерівник поліції Сумської області Сергій Чиж.

Сергій Чиж — що відомо про загиблого експравоохоронця

Сергій Чиж розпочав службу в органах внутрішніх справ 2000 року як слідчий Оржицького райвідділу міліції. Згодом обіймав керівні посади в Карлівському райвідділі та слідчому управлінні поліції Полтавщини.

2015 року став заступником начальника ГУ Нацполіції в Полтавській області, від 2017-го працював заступником начальника поліції Харківської області, а 2021-го очолив поліцію Сумської області.

Останньою його посадою була робота начальником відділу Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, яку він залишив у березні 2026 року.

Нагадаємо, раніше в Запорізькій області виявили мертвим командира 154-ї окремої механізованої бригади полковника Володимира Кононнікова, у якого було вогнепальне поранення. Обставини його загибелі встановлюють правоохоронці.

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Дата публікації
Кількість переглядів
891
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