Раптове потепління в Україні: синоптикиня назвала області, де буде +20

Потепління в Україні / © ТСН.ua

Реклама

21 листопада в Україні очікується помітне потепління. За її словами, на більшості території температура повітря підвищиться до +9…+14°C.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

На півдні та подекуди в центрі країни очікуються +12…+18°C, а в Криму та на Херсонщині термометри покажуть до +20°C.

Реклама

У північних областях температура зросте до +8…+12°C, що значно вище за сьогоднішні +3…+7°C.

Водночас на заході країни збережеться прохолодна погода – +2…+7°C.

Опади прогнозуються у різних регіонах по-різному: на півночі та в центрі очікуються дощі, на заході – дощ з мокрим снігом, на півдні та сході – без істотних опадів.

У Києві завтра також потепліє до +9°C, прогнозується хмарна погода з дощем.

Реклама

Наталія Діденко зазначила, що її прогноз охоплює більшість території України, але окремі локації можуть відрізнятися.

Раніше синоптик Іван Семиліт розповів, коли до України прийде справжня зима. За його даними, до кінця цього місяця не прогнозують сильний мороз та стійкий сніговий покрив.