Раптові відключення світла охопили 7 областей України: в чому річ

Російські обстріли спричинили раптові відключення електроенергії у низці регіонів, є постраждалий серед працівників енергооб’єкта.

Ірина Лаб'як
Частина споживачів у семи областях України залишилася без електропостачання внаслідок російських атак на енергооб’єкти. Водночас графіки відключень світла 23 квітня не застосовуватимуться.

Про це повідомило Міністерство енергетики.

Унаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури тимчасово залишилася без світла частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Полтавській, Сумській, Херсонській і Харківській областях.

Енергетики працюють у посиленому режимі, аби якнайшвидше відновити електропостачання для всіх споживачів. Ремонтні роботи ведуться безперервно.

На Миколаївщині внаслідок ворожого удару по енергетичному об’єкту поранення дістав один із працівників. Йому вже надали всю необхідну допомогу.

Станом на сьогодні планові відключення електроенергії не прогнозуються. Щодо можливих змін варто стежити за офіційними повідомленнями обленерго.

До слова, Україна може пережити літо без відключень світла, якщо не буде нових обстрілів, заявив очільник «Укренерго» Віталій Зайченко. Попри складність літнього сезону через планові ремонти, енергетикам вдалося вирівняти графік обслуговування атомних блоків для стабільної роботи. Хоча теплова та гідрогенерація залишаються пошкодженими, наразі обмежень споживання немає.

