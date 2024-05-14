Раптові відключення світла у всій Україні: в "Укренерго" пояснили причину

Зненацьке запровадження графіків аварійних відключень увечері 14 травня сталося через різке збільшення споживання електроенергії. Це пов’язано з похолоданням.

Про це в ефірі телемарафону розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький .

Він пояснив, що електрики почало не вистачати, бо люди повмикали опалення.

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"Люди в цілому в вечірні години після повернення з роботи до дому використовують електроприлади... завжди ввечері спостерігається збільшення споживання, якщо порівнювати, наприклад, з денними годинами. Але сьогодні просто це збільшення споживання було таким, що енергосистема не могла впоратися з цим, не вистачило імпорту, і не вистачило також, на жаль, і обмеження промисловості, щоб збалансуватися. Тому треба було залучити і населення до цих графіків", – каже очільник "Укренерго".

Він запевнив, що відключення будуть короткочасні, але вони необхідні.

За словами Кудрицького, аварійні відключення торкнулися близько 10% побутових споживачів України.

"Проблема полягає не в тому, що в якусь область не можна доставити електрику, а в тому, що не вистачає сукупної потужності електростанцій для того, щоб покрити споживання, а для покриття дефіциту не вистачає імпорту. Кожна область несе солідарний тягар відключень", – підсумував голова "Укренерго".

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