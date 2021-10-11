Раптово помер фронтмен "Мертвого півня" Місько Барбара: дружина музиканта розповіла подробиці

14 листопада музиканту мало б виповнилось 50 років.

У Харкові помер фронтмен відомого гурту "Мертвий півень", музикант, актор Місько Барбара.

Про це повідомила дружина виконавця Світлана Олешко в коментарі "Українській правді".

Світлана Олешко зазначила, що Місько Барбара раптово помер 11 жовтня. Він був здоровим та не хворів. Проте напередодні Барбарі було зле і йому викликали швидку, проте медики нічого не діагностували, а наступного ранку музиканта не стало. Точна причина смерті Міська Барбари невідома, її встановить розтин.

14 листопада музиканту мало б виповнилось 50 років.

На Facebook-сторінці виконавця українці вже пишуть слова співчуття.

Михайло Барбара народився 14 листопада 1971 року в Львові. У 1989 року став одним із засновників гурту "Мертвий Півень". Цей гурт був популярний у 90-х роках, найвідоміші пісні - "Ми помремо не в Парижі", "Бютіфул Карпати". Михайло Барбара відомий ще і як актор, кілька десятиліть до останнього часу він грав у харківському театрі "Арабески".

Нагадаємо, на 83-му році життя помер відомий український народний синоптик Леонід Горбань.

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