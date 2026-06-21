Раптово помер харківський блогер Денчік: що відомо про трагедію

Раптово помер харківський блогер Денчік

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У неділю, 21 червня, раптово пішов із життя відомий харківський співак та блогер Денис Опара, більш знайомий аудиторії під псевдонімами у соцмережах Oparadenchik або syperden.

Про це повідомляють у соцмережах.

Помер блогер Денчік: що стало причиною смерті

За попередньою інформацією, яка з’явилася в соціальних мережах, причиною смерті блогера стала двобічна пневмонія. Про дату та місце поховання близькі обіцяють повідомити згодом.

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«Сьогодні раптово пішов із життя Денис. Причиною смерті стала двобічна пневмонія. Ця новина стала великим потрясінням для всіх. Щирі співчуття рідним, близьким і всім, хто його знав. Світла пам’ять».

Денис Опара здобув широку популярність завдяки своїй творчості в інтернеті. Його вуличні виступи та влучні парадоксальні фрази швидко ставали вірусними, збирали мільйони лайків та навіть входили у побутовий ужиток.

Блогера Денчіка кияни могли бачити на Хрещатику, де він любив танцювати біля входу в метро. Саме там блогер розпочав свою діяльність і став популярним.

Згодом він почав знімати гумористичні ролики, розповідати історії про власне життя. Взимку 2026 року життя блогера зазнало змін. Після повернення з нічного клубу Дениса мобілізували.

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Блогер склав присягу та почав служити у ЗСУ.

«Хочу наголосити, що я буду вірно служити українському народу. Я вже дав присягу, все добре. Тримаймося, браття і сестри», — сказав Денис у своєму відеозверненні після мобілізації.

Загибель українських військових: останні новини

Нагадаємо, внаслідок авіакатастрофи бомбардувальника Су-24М 7-ї бригади тактичної авіації на Хмельниччині загинув 23-річний штурман, старший лейтенант Богдан Бабенко.

Про захисника, який загинув 16 червня, розповів міський голова Богодухова Володимир Бєлий, висловивши глибокі співчуття батькам воїна, для яких він був єдиним сином і найбільшою гордістю.

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Богдан Бабенко з дитинства мріяв захищати рідну землю. Він навчався в Богодухівському ліцеї №3, згодом закінчив Державний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою «Слобожанський», а після цього — Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

Хлопець щиро вірив у перемогу України та свідомо обрав шлях воїна за покликом серця.

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