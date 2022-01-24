Раптово вибіг і ліг на колію: у Рівненській області потяг збив підлітка

Раптово вибіг і ліг на колію: у Рівненській області потяг збив підлітка

За словами машиніста, підліток не реагував на сигнал і просто ліг на колію.

У Дубні Рівненської області потяг збив 17-річного підлітка. Загиблим виявився учень одного з місцевих профтехучилищ.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Рівненській області.

Подія сталася учора, 23 січня, о 20:10 поблизу залізничної станції міста Дубно. Швидкісний потяг сполученням "Львів-Київ" збив хлопця. Про це до поліції повідомили очевидці події.

Правоохоронці з’ясували, що попри подані звукові сигнали та екстрене гальмування машиністу поїзда уникнути наїзду на невідомого не вдалося. Зі слів його помічника, під час наближення до чоловіка, який перебував на сусідній колії, той раптово вибіг та ліг під поїзд.

Загиблим виявився 17-річний дубенчанин, учень одного із профтехучилищ. Передсмертної записки при ньому виявлено не було.

"Умежах кримінального провадження поліцейські встановлюють обставини загибелі неповнолітнього. Відомо, що він проживав із матір’ю, старшим братом і вітчимом. Явних конфліктів у родині не виникало, у навчальному закладі характеризувався посередньо. Того дня він відпочивав із друзями, після чого близько 17:30 мав повертатися додому", - розповіли у поліції.

Нагадаємо, щов Одеській області вантажний поїзд збив жінку. У результаті чого потерпіла загинула на місці.

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