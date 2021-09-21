Раптово вибіг: на трасі Київ-Чоп загинув 29-річний чоловік (фото)

Пішохід перебігав дорогу у забороненому місці.

Поблизу села Горбаків Рівненської області, на трасі Київ-Чоп, 20 вересня в ДТП загинув 29-річний чоловік.

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Про це повідомили в Нацполіції Рівненської області.

Аварія сталась о 22:00. Слідство встановило, що автомобіль Toyota Camry, за кермом якого був 29-річний житель Івано-Франківської області, збив пішохода, який переходив дорогу в забороненому місці. Від отриманих травм потерпілий помер. Особу загиблого встановили. Це - 29-річний житель села Сапожин Рівненської області. Водій автомобіля пояснив, що пішохід раптово вибіг на трасу і він не встиг загальмувати.

На місці аварії працювали слідчі. У поліції відкрили провадження за частиною 2 статті 286 КК України.

Нагадаємо, суд виніс вирок водію за ДТП у Луцьку, в якій загинув 9-річний хлопчик.

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