Раптово вистрибнув під час руху з автомобіля швидкої – на Дніпропетровщині загинув військовий

Військовослужбовець загинув на місці від травм голови.

У ніч проти 13 березня на трасі Дніпро-Павлоград, неподалік с. Знаменівка (Дпіпропетровська область) з автомобіля швидкої під час руху вистрибнув 38-річний військовослужбовець. Чоловік вдарився головою та помер на місці.

Про це повідомило місцеве видання "Репортер Дніпро".

Як пише видання, на "швидкій" везли трьох поранених до військового госпіталю до Дніпра.

Лікарі припускають, що при падінні військовий міг отримати перелом основи черепа. До шпиталю його везли з травмою ноги.

На місце викликали швидку, яка констатувала смерть, та слідчого по ДТП.

У пресслужбі поліції Дніпропетровської області журналістам "24 каналу" підтвердили смерть військового. Наразі слідчі проводять розслідування, щоб встановити всі обставини трагічної події.

Нагадаємо, під Бахмутом військовий з контузією декілька кілометрів ніс тіло загиблої дружини на руках.

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