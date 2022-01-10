Раптово знепритомнів: у Дніпрі за кермом маршрутки з пасажирами помер водій

Раптово знепритомнів: у Дніпрі за кермом маршрутки з пасажирами помер водій

Медики лише констатували смерть чоловіка.

У Дніпрі за кермом маршрутки, в якій перебували пасажири, помер водій. Чоловікові стало зле і він раптово знепритомнів.

Про це повідомляє "Репортер".

У Дніпрі на вулиці Виробнича під час роботи на маршруті раптово помер водій маршрутки. В салоні перебували пасажири.

Відомо, що водієві було 54 роки. За словами пасажира, чоловікові несподівано стало зле за кермом. Він встиг зробити екстрене гальмування, після чого знепритомнів.

Очевидці викликали медиків, а ті по приїзду лише констатували смерть маршрутника.

Причини смерті чоловіка встановить експертиза.

Нагадаємо, що Дніпрі водій маршрутки не почистив лобове скло від льоду та снігу і їхав маршрутом, дивлячись у очищену шпарину перед собою.

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