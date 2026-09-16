Раптово зросла платіжка за комуналку: яка помилка з лічильником може призвести до переплати

Платіжки

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Якщо прилад обліку несправний, не пройшов необхідну повірку або споживач вчасно не передав його показники, постачальник може визначати обсяг спожитої послуги за іншим порядком. У результаті сума в рахунку здатна помітно відрізнятися від звичної.

Про це повідомляє Держпродспоживслужба.

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Чому платіжка може зрости без підвищення тарифу

Лічильники використовують для визначення фактичного обсягу споживання води, газу, електроенергії чи тепла. Водночас для розрахунків прилад має бути справним і відповідати встановленим вимогам.

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Якщо споживач не передає показники, постачальник не має актуальних даних про фактичне споживання. У такому випадку обсяг послуги визначають відповідно до правил, передбачених для конкретного виду комунальної послуги.

Тому навіть у квартирі, де ніхто не проживає, варто регулярно передавати показники, якщо це передбачено для відповідної послуги.

Що буде, якщо лічильник не пройшов повірку

Повірка необхідна для підтвердження придатності приладу до подальшої експлуатації. Статус лічильника може впливати на те, яким способом постачальник розраховуватиме обсяг спожитої послуги.

Строк наступної повірки залежить від конкретного приладу. Його можна перевірити у паспорті лічильника, документах про попередню повірку або уточнити у постачальника.

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Водночас не варто одразу погоджуватися на оплату повірки. Спочатку потрібно з’ясувати, хто саме відповідно до законодавства має оплачувати цю процедуру для конкретного типу лічильника.

Що робити, якщо сума в платіжці різко зросла

Насамперед варто:

порівняти фактичні показники лічильника з тими, що вказані у платіжці;

перевірити дату останньої повірки приладу;

переглянути показники та нарахування за попередні місяці;

з’ясувати у постачальника, за якою формулою та на підставі яких даних зроблено розрахунок.

Якщо показники у платіжці не відповідають фактичним, споживач може звернутися до постачальника та попросити перевірити правильність нарахувань.

Перерахунок також може бути можливим, якщо комунальну послугу не надали, надали не в повному обсязі або її якість не відповідала встановленим вимогам.

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Як не переплачувати за комунальні послуги

Щоб уникнути несподіваних сум у платіжках, варто вчасно передавати показники лічильників, стежити за строками їхньої повірки та зберігати документи на прилади.

Тож різке збільшення рахунку не обов’язково означає зміну тарифу. Передусім варто перевірити показники, справність і статус лічильника, а також спосіб, за яким постачальник здійснив нарахування.

Раніше українець розповів, як йому вдалося майже вдвічі зменшити витрати на електроенергію завдяки бойлеру. Він використовує двозонний тариф і за допомогою розумної Wi-Fi-розетки налаштував автоматичне ввімкнення бойлера переважно в години дії нічного тарифу. У результаті його щомісячний платіж скоротився з 900 до 473 грн — приблизно на 427 грн, або на понад 5 тисяч грн на рік.

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