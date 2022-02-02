Раптово зупинилось серце: у Рівненській області померла учениця 4 класу

Дівчинку згадують, як добру, веселу та доброзичливу дитину.

У Рівненській області померла учениця 4 класу. Місцеві жителі повідомляють, що у дитини зупинилось серце.

Про це у Facebook повідомила спеціалістка сектору освіти, молоді та спорту Висоцької територіальної громади Світлана Постоєва.

Посадовиця розповіла, що дівчинка навчалась у 4 класі Людинського ЗЗСО ім. К. Хомич Висоцької сільської ради. Дівчинку згадують, як добру, веселу та доброзичливу дитину.

"Немає слів, щоб висловити всю тугу та скорботу. Неймовірно тяжко пережити таку втрату батькам, бо найжахливіше в житті - ховати свою дитину", - написала Світлана Постоєва.

Відомо, що у родина, в якій сталась трагедія, виховує ще одну дитину це - сестра-близнючка покійної.

У коментарі до допису працівниця Людинського ЗЗСО ім. К. Хомич Марія П. написала, що в дитини раптово зупинилось серце.

Читайте також: